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Дочь Заворотнюк призналась в нарушении закона

Дочь Заворотнюк призналась в нарушении закона

Анастасия Заворотнюк с дочкой. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
24-летняя Анна Заворотнюк призналась, что ей стыдно за некоторые моменты из ее прошлого. Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" не стала скрывать от поклонников нехороший поступок.
прочитано 520 раз

После того, как Анастасия Заворотнюк слегла с тяжелой болезнью, ее дочь стала активнее вести свой инстаграм-аккаунт. На сегодняшний день на нее подписаны почти 150 тысяч человек. Анна часто рассказывает поклонникам истории из жизни, при этом она старается не говорить о недуге матери.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Накануне Заворотнюк-младшая сыграла с подписчиками в игру "Было – не было". Фолловеры должны были предположить, чего не делала дочь знаменитости. Один из них посчитал, что Анна никогда не воровала. Но девушка поспешила огорчить поклонника.

Наследница актрисы рассказала, что в детстве украла из магазина сладостей жевательную резинку. Анне стало стыдно за свой поступок, поэтому в тот же день вернула ее обратно. Заворотнюк-младшая также отметила, что не была образцовым ребенком, поэтому ее родителей часто вызывали в школу для серьезного разговора.

Напомним, в прошлом году Анастасия Заворотнюк была госпитализирована с опухолью мозга. Актриса по сей день старается победить недуг. По словам Вячеслава Манучарова, который часто созванивается со звездой сериала "Моя прекрасная няня", она пошла на поправку.

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Автор: 14 декабря 2020, 12:09 Источник: Instagram
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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