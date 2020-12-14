Дочь Заворотнюк призналась в нарушении закона

После того, как Анастасия Заворотнюк слегла с тяжелой болезнью, ее дочь стала активнее вести свой инстаграм-аккаунт. На сегодняшний день на нее подписаны почти 150 тысяч человек. Анна часто рассказывает поклонникам истории из жизни, при этом она старается не говорить о недуге матери.
Накануне Заворотнюк-младшая сыграла с подписчиками в игру "Было – не было". Фолловеры должны были предположить, чего не делала дочь знаменитости. Один из них посчитал, что Анна никогда не воровала. Но девушка поспешила огорчить поклонника.
Наследница актрисы рассказала, что в детстве украла из магазина сладостей жевательную резинку. Анне стало стыдно за свой поступок, поэтому в тот же день вернула ее обратно. Заворотнюк-младшая также отметила, что не была образцовым ребенком, поэтому ее родителей часто вызывали в школу для серьезного разговора.
Напомним, в прошлом году Анастасия Заворотнюк была госпитализирована с опухолью мозга. Актриса по сей день старается победить недуг. По словам Вячеслава Манучарова, который часто созванивается со звездой сериала "Моя прекрасная няня", она пошла на поправку.
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