"Может, агрессию поубавит": Пригожин приложил за мат хваленого папашу Шнурова

Пока Сергей Шнуров получает похвалу от коллег за то, что скоро станет отцом в третий раз, Иосиф Пригожин дает музыканту советы. Продюсер надеется, что рождение ребенка изменит артиста и он научится выбирать выражения.

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