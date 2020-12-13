"Может, агрессию поубавит": Пригожин приложил за мат хваленого папашу Шнурова

Совсем недавно Сергей Шнуров обрадовал россиян важным известием – в ближайшем будущем у него и Ольги Абрамовой появится чадо. Лидер группы "Ленинград" опубликовал в инстаграм-канале трогательное стихотворение, в котором выразил впечатления от ожидания ребенка. Артист получил множество поздравлений от звезд шоу-бизнеса, преданных фанатов и всех неравнодушных к его судьбе людей. Не остался в стороне и Иосиф Пригожин, с которым у Шнура сложились натянутые отношения.
Супруг певицы Валерии посоветовал скандальной знаменитости следить за языком при общении с чадом и не показывать будущему ребенку плохой пример. Иосиф Пригожин уточнил, что мат, который часто употребляет в речи Сергей Шнуров, известен всем, но необходимо понимать, когда сквернословить уместно и когда этого делать нельзя.
Нравоучительным наставлением продюсер не ограничился, также он пожелал детям Сергея Шнурова вырасти здоровыми и счастливыми. Он выразил надежду, что перемена в личной жизни благоприятно повлияет на поведение музыканта. "Может, его агрессию поубавит", – объявил Иосиф Пригожин.
Напомним, что конфликты между певцом и продюсером длятся несколько месяцев и неприязнь между ними со временем нарастает. Сергей Шнуров язвительно высмеивает заявление Иосифа Пригожина о том, что артисты бедствуют из-за пандемии коронавируса.
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