"За что мне это счастье?": Шнуров объявил о грядущем рождении ребенка

На карантине Сергей Шнуров и его четвертая супруга Сергея Ольга Абрамова не теряли время даром. По словам Сергея Шнурова, он регулярно занимался с избранницей любовью и результат не заставил себя ждать – Ольга готовится подарить ему ребенка. Эту важную новость артист решил выразить в творческой манере. Обычно он так и реагирует на волнующие события – пишет стихи.
"Не пойму, за что мне это счастье?", – выразился музыкант в своем инстаграм-канале по поводу ожидания ребенка. Судя по фразам, которые зарифмовал певец, он очень рад тому, что будет продолжать потомство, как раньше. "В улыбке расплываюсь робкой", – так заключил он поток мыслей.
В своем стихотворении Сергей Шнуров уточнил, что в будущем планирует жить с женой и ребенком втроем в окружении кошек. К новому поэтическому произведению артист добавил в Сеть короткое видео, на котором молодая супруга целует его в щеку на пустом пляже.
Напомним, что нынешняя супруга музыканта – дочь уральского бизнесмена, она на 18 лет моложе звездного избранника. Романтическая связь между ней и артистом началась в 2018 году. Ранее у Сергея Шнурова было много женщин. Сейчас Сергей Шнуров является счастливым обладателем сына Аполлона и дочери Серафимы.
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