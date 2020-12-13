Вовсю разговаривает: Лазарев впервые запечатлел подросшую дочку

Поклонники прекрасно знают, сколько времени их кумир проводит на работе. Сам Сергей Лазарев признавался, что с трудом совмещает семейные хлопоты, воспитание детей и успешную творческую карьеру.
Однако у певца все же нашелся свободный день, чтобы провести его вместе с наследниками. Сначала Сергей отправился на концерт вместе с сыном Никитой, а после нарядил елку с младшей дочкой.
Малышка Анна помогла отцу воссоздать праздничное настроение и добавить уюта в звездной квартире. Лазарев не скрывает, что всегда обращается к помощи профессиональных декораторов, которые и подготавливают дом артиста к Новому году.
Дочь помогла Сергею пересчитать все сосульки и отправилась на поиски оленей, потерявшихся в ветках ели.
"Вот сосука, вот сосука. А где олени?", – поинтересовалась Анна.
Поклонники Лазарева отмечают, что девочка уже выговаривает слова и четко отвечает на вопросы отца. Несмотря на то, что некоторые буквы даются Анне с большим трудом, это не мешает ей контролировать все домашние дела.
По словам Сергея, он совсем не успевает за своими детьми. Наследники так быстро растут, что их отцу остается только радоваться и тихо наблюдать за процессом.
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