Вовсю разговаривает: Лазарев впервые запечатлел подросшую дочку

Сергей Лазарев долгое время скрывал своих наследников от многочисленной аудитории. Только недавно артист появился на публике вместе со старшим сыном. А вот дочь певца все еще мельком возникает в его инстаграм-историях. прочитано 1613 раз Поклонники прекрасно знают, сколько времени их кумир проводит на работе. Сам Сергей Лазарев признавался, что с трудом совмещает семейные хлопоты, воспитание детей и успешную творческую карьеру. ПО ТЕМЕ "Какой же он взрослый": Лазарев показал подросшего сына-красавца Сергей Вячеславович Лазарев Певец Однако у певца все же нашелся свободный день, чтобы провести его вместе с наследниками. Сначала Сергей отправился на концерт вместе с сыном Никитой, а после нарядил елку с младшей дочкой. Малышка Анна помогла отцу воссоздать праздничное настроение и добавить уюта в звездной квартире. Лазарев не скрывает, что всегда обращается к помощи профессиональных декораторов, которые и подготавливают дом артиста к Новому году. Дочь помогла Сергею пересчитать все сосульки и отправилась на поиски оленей, потерявшихся в ветках ели. "Вот сосука, вот сосука. А где олени?", – поинтересовалась Анна. Поклонники Лазарева отмечают, что девочка уже выговаривает слова и четко отвечает на вопросы отца. Несмотря на то, что некоторые буквы даются Анне с большим трудом, это не мешает ей контролировать все домашние дела. По словам Сергея, он совсем не успевает за своими детьми. Наследники так быстро растут, что их отцу остается только радоваться и тихо наблюдать за процессом. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

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