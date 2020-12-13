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Вовсю разговаривает: Лазарев впервые запечатлел подросшую дочку

Вовсю разговаривает: Лазарев впервые запечатлел подросшую дочку

Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Лазарев долгое время скрывал своих наследников от многочисленной аудитории. Только недавно артист появился на публике вместе со старшим сыном. А вот дочь певца все еще мельком возникает в его инстаграм-историях.
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Поклонники прекрасно знают, сколько времени их кумир проводит на работе. Сам Сергей Лазарев признавался, что с трудом совмещает семейные хлопоты, воспитание детей и успешную творческую карьеру.

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Однако у певца все же нашелся свободный день, чтобы провести его вместе с наследниками. Сначала Сергей отправился на концерт вместе с сыном Никитой, а после нарядил елку с младшей дочкой.

Малышка Анна помогла отцу воссоздать праздничное настроение и добавить уюта в звездной квартире. Лазарев не скрывает, что всегда обращается к помощи профессиональных декораторов, которые и подготавливают дом артиста к Новому году.

Дочь помогла Сергею пересчитать все сосульки и отправилась на поиски оленей, потерявшихся в ветках ели.

"Вот сосука, вот сосука. А где олени?", – поинтересовалась Анна.

Поклонники Лазарева отмечают, что девочка уже выговаривает слова и четко отвечает на вопросы отца. Несмотря на то, что некоторые буквы даются Анне с большим трудом, это не мешает ей контролировать все домашние дела.

По словам Сергея, он совсем не успевает за своими детьми. Наследники так быстро растут, что их отцу остается только радоваться и тихо наблюдать за процессом.

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Автор: 13 декабря 2020, 06:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Ну, какой же он замечательный отец! А детки его какие хорошенькие, ухоженные. И похожи друг на друга, как две капли воды. Счастья Вашему дому, Сергей, пусть здоровыми и счастливыми растут Ваши детки. Здоровья Вам крепкого и больших творческих удач. Вы - талантливый певец и слушаем Вас всегда с большим удовольствием.
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