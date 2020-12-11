Шок: Варнава с избранником угодили в любовный треугольник

На празднике артистки появилась Светлана Ходченкова. Год назад СМИ обсуждали ее роман с нынешним возлюбленным Екатерины Варнавы. Звезды проводили много времени вместе, работали над фильмом "Сбежавшие в Аризону". Известно, что локации для съемки актеры выбирали сами, а съемочная группа состояла всего из нескольких человек.
После выхода кинокартины многие решили, что сюжет был взять из реальной жизни артистов. Светлана Ходченкова отказывалась отвечать на вопросы, связанные с Молочниковым. Он также не комментировал происходящее.
Однако на премьеру фильма "Скажи ей" с участием Светланы Александр пришел уже с Екатериной Варнавой. Так мир и узнал об их романе.
Отношения артистов развиваются с бешеной скоростью. Александр Молочников уже познакомился со всеми друзьями ведущей. Вчера он собрал всех на главном катке столицы, а затем повел в ресторан. Именинница была очень счастлива.
Поклонники были крайне удивлены присутствию на празднике Светланы Ходченковой. Подружились ли они с Екатериной, или Александр Молочников так и не смог разобраться в чувствах – пока остается загадкой.
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