Шок: Варнава с избранником угодили в любовный треугольник

Вчера Екатерина Варнава отпраздновала свой 36-ой день рождения. Поздравить звезду приехали самые близкие друзья, и все благодаря ее возлюбленном Александру Молочникову. Однако присутствие одного человека насторожило поклонников.

На празднике артистки появилась Светлана Ходченкова. Год назад СМИ обсуждали ее роман с нынешним возлюбленным Екатерины Варнавы. Звезды проводили много времени вместе, работали над фильмом "Сбежавшие в Аризону". Известно, что локации для съемки актеры выбирали сами, а съемочная группа состояла всего из нескольких человек.

После выхода кинокартины многие решили, что сюжет был взять из реальной жизни артистов. Светлана Ходченкова отказывалась отвечать на вопросы, связанные с Молочниковым. Он также не комментировал происходящее.

Однако на премьеру фильма "Скажи ей" с участием Светланы Александр пришел уже с Екатериной Варнавой. Так мир и узнал об их романе.

Отношения артистов развиваются с бешеной скоростью. Александр Молочников уже познакомился со всеми друзьями ведущей. Вчера он собрал всех на главном катке столицы, а затем повел в ресторан. Именинница была очень счастлива.

Поклонники были крайне удивлены присутствию на празднике Светланы Ходченковой. Подружились ли они с Екатериной, или Александр Молочников так и не смог разобраться в чувствах – пока остается загадкой.





