"Довела старика": вид изменившегося Макаревича вызвал шок

Ошеломительную реакцию публики вызывала фотография, опубликованная в личном блоге жены Макаревича. Эйнат Кляйн тепло поздравила музыканта и напомнила многочисленной аудитории о прекрасной физической форме артиста.
Поклонники мгновенно разделились на два лагеря. Одни подметили, что солист заметно похорошел, а его взгляд начал блестеть. Другие же заявили, что молодая девушка не дает спуску Андрею.
"Довела старика. У вас разница 30 лет. Ему нельзя вести такой образ жизни. Пожалейте кумира", – запаниковали подписчики.
Стоит отметить, что сам Макаревич не стал комментировать подобные домыслы. О личной жизни музыкант старается не рассказывать. Он изредка публикует семейные кадры и упоминает имя супруги.
Напомним, Эйнат и Андрей познакомились во время совместного отдыха. 36-летняя красавица окончила институт Бар-Илана в Израиле. Сейчас Кляйн занимается изучением стран Ближнего Востока и Африки.
О четвертой свадьбе Макаревича стало известно в мае. По словам солиста, он не хотел предавать огласке подробности личной жизни и лишний раз привлекать к себе внимание. Примечательно, что Андрей долгое время игнорировал вопросы, связанные с молодой супругой. И только через несколько месяцев Эйнат снялась с возлюбленным в очередном выпуске передачи "Смак".
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