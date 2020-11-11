"Зачем так пугать-то?": Варнава обнажилась на публике

Темный фон, обнаженное смуглое тело, восхитительная фигура и бесформенный кудрявый парик серого цвета – все это она, последняя публикация телеведущей, взорвавшая интернет. "...нужно быть смешным для всех." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – написала Екатерина под фотографией.
Подписчики разделились на восхищающихся внешностью девушки: "как горячо", "круто, всегда красива", "лесная нимфа" и тех, кто был поражен глубиной ее мысли: "не смешно грустно, честно", "для всех мил не будешь", "красивое фото и несмешное", "есть одна награда – смех..".
Конечно, нашлись и те, кто посчитал фото еще одним поводом для негатива. "Зачем так пугать людей то", – пишет человек с пустого аккаунта. К счастью, Варнава славится и своими бойкими ответами хейтерам: "Я не решила, хамить или хвалить", – пишет неизвестная, но Екатерина не теряется: "ну давайте начнем с хамства", – смеется она.
Напомним, в 2017 году телеведущая начала встречаться с Константином Мякиньковым. Он сделал девушке предложение, но свадьбу пара так и не сыграла. В этом году стало известно об их разрыве. В настоящий момент Екатерина состоит в отношениях с режиссером Александром Молочниковым.
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