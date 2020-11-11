"Зачем так пугать-то?": Варнава обнажилась на публике

Звезда "Comedy Woman" всегда славилась в сети своей прямолинейностью и бесподобным чувством юмора. Девушка умело иронизирует не только над другими, но и над самой собой. Нередко Варнава говорит и о главном, но в своей манере. Так и вышло с последним постом.

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