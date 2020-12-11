Чуть не сожгли: Волочкова оказалась на грани между жизнью и смертью

Анастасия Волочкова записала новую песню. Выяснилось, что на съемках клима с ней чуть не произошла трагедия.

"Королева шпагата" решила продолжить карьеру исполнительницы. Танцовщица верит в том, что в шоу-бизнесе может достичь не меньших успехов, чем в балете.

Анастасия Волочкова рассказала, что съемочный процесс клипа оказался непростым. В один из моментов она едва не умерла. По словам артистки, ее чуть не сожгли, как Жанну д’Арк. Но она уверена, что ради карьеры вокалистки стоило рисковать.

Оказалось, что это не единственный инцидент, случившийся на площадке. Так, во время съемки светская львица упала, поскользнувшись на длинной тюлевой юбке в пуантах. Анастасия Волочкова пообещала показать поклонникам новый клип уже в ближайшее время.

Напомним, ранее балерина отказалась от свадьбы. Она обещала, что выйдет замуж в октябре. Однако важное событие звезда решила отменить из-за пандемии коронавируса. Анастасия Волочкова уверяет, что у них с возлюбленным полная идиллия. Ухажера Волочковой зовут Олегом. Правда, его лицо танцовщица скрывает. Известно лишь то, что мужчина младше нее.

Балерина часто публикует фото и видео, где просто закрывает чем-то его лицо. Однажды, снимая историю, она настолько не хотела, чтобы поклонники увидели возлюбленного, что попросила его выйти из кадра. Известно, что на Мальдивы пара путешествовала вместе.

