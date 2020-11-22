"Разложили по частям": почему Волочкова скрывает возлюбленного

Личная жизнь Анастасии Волочковой долгое время была достоянием поклонников. Многочисленная аудитория узнавала о каждом романе примы, изучая ее богатый любовный опыт. Однако на этот раз артистка решила скрыть личность своего возлюбленного.
Уже несколько месяцев подряд Волочкова рассказывает о существовании невероятного ухажера, который давным-давно готов на ней жениться. К примеру, сейчас влюбленная парочка отправилась на отдых.
Возлюбленные прилетели на Мальдивы, чтобы провести время вдвоем и насладиться размеренным образом жизни. Похоже, что Анастасии покой будет только сниться. Балерина ежедневно устраивает фотосессии, привлекая к процессу новоиспеченного молодого человека.
Конечно же, Волочкова не забывает публиковать кадры с возлюбленным. Правда, девушка всеми силами старается закрыть своего избранника и скрыть черты его лица.
"Вы уже по частям разложили своего парня. Ноги, руки и туловище мы видели. Когда придет черед головы?", – шутливо подметили комментаторы.
Сама же Анастасия публично заявила, что не намерена отвечать на вопросы, касающиеся ее личной жизни. Прима заверила, что она безгранична счастлива, ведь окружена любовью и заботой.
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