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Шоу-бизнес
Доказательств сожаления о смерти нет: психолог вывела Ефремова на чистую воду

Доказательств сожаления о смерти нет: психолог вывела Ефремова на чистую воду

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
На днях стало известно о том, что Михаил Ефремов передал еще одно письмо. На этот раз оно было адресовано младшему сыну погибшего по вине актера Сергея Захарова. Ранее сообщалось, что в письме он, как и раньше, просит прощения и раскаивается в содеянном. Журналисты постарались выяснить, какими были реальные мотивы актера.
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Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, что, по ее мнению, письмо тяжело далось артисту, однако оно имело четкий посыл: он хотел пробудить в сыне жертвы жалость и человечность, надавить на его усталость от всего происходящего.

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Психолог отметила, что письмо связное и написано "как сочинение". "К сожалению, мне не удалось найти доказательства сожаления о самой смерти Сергея. Есть сожаление о поступке, о том, чем это грозит в будущем", – сообщила Ирина. Она считает, что артист загнан в угол, но у него есть определенная цель: "Если сын погибшего простит — простят люди. Манипуляция в чистом виде", – уверена специалист.

Также, по мнению Коржаевой, актер до сих пор не может свыкнуться с тем, что его прошлой жизни больше нет. Новая роль убийцы дается Михаилу Ефремову тяжело. Психолог считает, что в письме, несмотря на самоконтроль автора, отражена сильная, глубокая боль.

"Письмо вымученное. В конце присутствовал элемент радости от его окончания", – уверяет она. Ирина также предполагает, что Ефремов просто никогда не умел и до сих пор не умеет просить прощения. "Это письмо словно кричит о грани, которую Михаил вынужден преодолевать", – отмечает специалист.

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Автор: 10 декабря 2020, 11:28 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

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