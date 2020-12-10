Доказательств сожаления о смерти нет: психолог вывела Ефремова на чистую воду

На днях стало известно о том, что Михаил Ефремов передал еще одно письмо. На этот раз оно было адресовано младшему сыну погибшего по вине актера Сергея Захарова. Ранее сообщалось, что в письме он, как и раньше, просит прощения и раскаивается в содеянном. Журналисты постарались выяснить, какими были реальные мотивы актера.

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