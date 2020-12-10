Доказательств сожаления о смерти нет: психолог вывела Ефремова на чистую воду

Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, что, по ее мнению, письмо тяжело далось артисту, однако оно имело четкий посыл: он хотел пробудить в сыне жертвы жалость и человечность, надавить на его усталость от всего происходящего.
Психолог отметила, что письмо связное и написано "как сочинение". "К сожалению, мне не удалось найти доказательства сожаления о самой смерти Сергея. Есть сожаление о поступке, о том, чем это грозит в будущем", – сообщила Ирина. Она считает, что артист загнан в угол, но у него есть определенная цель: "Если сын погибшего простит — простят люди. Манипуляция в чистом виде", – уверена специалист.
Также, по мнению Коржаевой, актер до сих пор не может свыкнуться с тем, что его прошлой жизни больше нет. Новая роль убийцы дается Михаилу Ефремову тяжело. Психолог считает, что в письме, несмотря на самоконтроль автора, отражена сильная, глубокая боль.
"Письмо вымученное. В конце
присутствовал элемент радости от его окончания", – уверяет она. Ирина
также предполагает, что Ефремов просто никогда не умел и до сих пор не умеет просить прощения. "Это письмо
словно кричит о грани, которую Михаил вынужден преодолевать", – отмечает
специалист.
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