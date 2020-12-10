Не понимал, как быть: пасынок Джигарханяна оправдался за свое отсутствие на похоронах

Во время съемок телепередачи мужчину обвинили в том, что он мало участвовал в жизни отца, а в последнии дни не был рядом. Известно, что Степан не приехал ни на юбилей известного артиста, ни на похороны. Он сообщил, что главной причиной является вовсе не его отношение, а ситуация в мире.
"Причина – пандемия. И я могу какую-то заразу принести. Я не первый раз слышу обвинения в свой адрес", – рассказал он. "Дорогие мои, это 11 тысяч километров. Это добираться самолетами, плюс тесты, плюс риски очередных закрытий границ", – пояснил пасынок звезды.
Степан сообщил, что совершенно не понимал, как ему быть, если он не сможет выехать из России. Напомним, мужчина долгое время живет и работает в США. Ко всему прочему, он был уверен, что для Армена Борисовича его поведение не было ударом, так как актер относился ко всему очень просто: "Я знаю отношения Армена Борисовича ко всем этим юбилеям. Для него это совершенно неважные вещи", – высказался Степан.
Стоит отметить, что в последние дни пасынку Армена Джигарханяна пришлось много отвечать на самые разные монологи об отце. Во время последнего интервью популярный юморист Евгений Петросян заявил на всю страну, что дружил с актером и точно знает, что тот умирал в муках, и окружение никак не помогало ему. Степан сообщил, что отец общался с юмористом поверхностно, и тот точно не мог знать никаких подробностей, а потому пасынок уверен: Петросяна попросили сказать эти слова.
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