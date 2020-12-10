Не понимал, как быть: пасынок Джигарханяна оправдался за свое отсутствие на похоронах

14 ноября скончался Армен Джигарханян. По официальным данным, смерть великого артиста наступила вследствие полного отказа почек. Казалось бы, прошел практически месяц, но скандалы вокруг ухода актера продолжаются по сей день. На этот раз вернувшийся в Россию пасынок Степан посетил популярное шоу "Пусть говорят".



Во время съемок телепередачи мужчину обвинили в том, что он мало участвовал в жизни отца, а в последнии дни не был рядом. Известно, что Степан не приехал ни на юбилей известного артиста, ни на похороны. Он сообщил, что главной причиной является вовсе не его отношение, а ситуация в мире.

"Причина – пандемия. И я могу какую-то заразу принести. Я не первый раз слышу обвинения в свой адрес", – рассказал он. "Дорогие мои, это 11 тысяч километров. Это добираться самолетами, плюс тесты, плюс риски очередных закрытий границ", – пояснил пасынок звезды.

Степан сообщил, что совершенно не понимал, как ему быть, если он не сможет выехать из России. Напомним, мужчина долгое время живет и работает в США. Ко всему прочему, он был уверен, что для Армена Борисовича его поведение не было ударом, так как актер относился ко всему очень просто: "Я знаю отношения Армена Борисовича ко всем этим юбилеям. Для него это совершенно неважные вещи", – высказался Степан.

Стоит отметить, что в последние дни пасынку Армена Джигарханяна пришлось много отвечать на самые разные монологи об отце. Во время последнего интервью популярный юморист Евгений Петросян заявил на всю страну, что дружил с актером и точно знает, что тот умирал в муках, и окружение никак не помогало ему. Степан сообщил, что отец общался с юмористом поверхностно, и тот точно не мог знать никаких подробностей, а потому пасынок уверен: Петросяна попросили сказать эти слова.





