Полуголая Боня заставила себя разглядывать

В личном блоге телеведущая поделилась снимками в купальнике. Знаменитость лежит на зеркале и томно смотрит в кадр. Бывшая участница шоу "Дом-2" предложила подписчикам повнимательнее рассмотреть фотографии и найти шесть отличий.
Поклонники неоднозначно восприняли просьбу Виктории Бони. Многие отметили, что на самом деле в снимках нет никакой разницы, но некоторые все же заметили отличия. Например, уловили изменения в бликах и цвете глаз.
"1. Цвет волос 2. Цвет глаз 3. Точка на полу 4. Цвет губ 5. Прядь волос справа 6. Оттенок кожи (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фото шикарное! Налюбовалась...не охота искать отличия", "Нет отличий", "Волосы, глаза, губы, и яркость фотографий", "Только Цвет глаз ващета", – написали в комментариях.
Напомним, в минувшие выходные Виктория Боня закатила грандиозную вечеринку по случаю своего дня рождения. В ресторане в центре Москвы звезда собрала друзей и кутила до утра. Правда, уже через пару дней в заведение пришли с проверкой. Теперь владелице кафе грозит внушительный штраф или закрытие на три месяца за несоблюдение мер безопасности в связи с профилактикой коронавируса.
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