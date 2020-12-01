Голое тело в отражении массажера: Собчак опростоволосилась

Телеведущая решила не изобретать велосипед и сняла рекламу в собственной ванной. Специально это было сделано или нет, в отражении ручки массажера показалось обнаженное тело Ксении Собчак.
Она отметила, что после напряженной командировки решила попробовать хваленое устройство в действии и покрутила массажер перед камерой. В это время и произошел казус. Компрометирующее видео ведущая показала в "Сторис" своего "Инстаграм".
Конечно, этого не возможно было не заметить. Многие стали комментировать казус в Сети, а СМИ тут же подхватили тему. Пока Ксения Анатольевна не спешит оправдываться. Возможно, она просто поддержала таким образом недавно показавшего интимные места футболиста Артема Дзюбу. Ведь многие представители российского шоу-бизнеса тогда высказались, что в обнаженном теле нет ничего зазорного и выставили свои интимные фото на всеобщее обозрение.
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