Москвичам запретили прощаться с умершей от коронавируса Антоновой

В мире искусства Ирина Антонова была настоящей легендой. Она всю жизнь посвятила Пушкинскому музея и привезла в Москву "Джоконду", сокровища Древнего Египта, Ренуара и Матисса. Про нее саму говорили: "Человек музейной ценности".

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