Москвичам запретили прощаться с умершей от коронавируса Антоновой

Ирина Антонова умерла под аппаратом ИВЛ в больнице от коронавируса и сопутствующих заболеваний на 99-м году жизни. Массового прощания с ней не будет – отдать последние почести сможет только узкий круг людей.
Вероятно, здесь две причины. Во-первых, напряженная эпидемиологическая ситуация и ковид, который убил Антонову. Во-вторых, в закрытом до 15 января Пушкинском музее не хотят, чтобы в объективы камер попал прикованный к инвалидному креслу сын Ирина Александровны, о котором она не говорила.
Похоронят же президента ГМИИ им. Пушкина на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Евсеем Ротенбергом и матерью Идой Хейфиц.
Они, как и сама Ирина Александровна, были долгожителями. Супруг легенды музейного мира прожил 91 год, а мама – больше 100.
Новодевичье кладбище – самый престижный в стране погост. Здесь покоятся Галина Вишневская, Борис Ельцин, Раиса Горбачева, Людмила Гурченко, Юрий Никулин, Людмила Зыкина, Дмитрий Хворостовский...
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