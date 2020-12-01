Несметные богатства: за что Гагарина поборется с мужем в суде

А делить паре действительно есть что. За шесть лет лет совместной жизни у супругов накопилось немало добра. Например, в 2017 году артистка купила в свою собственность четырехкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. Рыночная стоимость апартаментов с метражом в 167 квадратов значится в районе 170 миллионов рублей.
В долевой собственности у Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова также есть жилье на Ленинградском проспекте. Трехкомнатную квартиру фотограф покупал еще на этапе строительства в 2018 году. Сейчас стоимость апартаментов в ЖК "Искра Парк" оценивается в сумму порядка 30 миллионов рублей.
Также в собственности у семьи находится автомобиль представительского класса Mercedes-Benz, его стоимость – три миллиона. Машина числится за Дмитрием Исхаковым, однако известно, что в основном транспортным средством пользовалась Полина Гагарина.
Помимо роскошного жилья и автомобилей у супругов есть доход от фирмы ООО "Полина Гагарина". Стоит напомнить, что несколько месяцев назад артистка сняла мужа с должности генерального директора. За прошлый год организация заработала 168 миллионов рублей, правда, судя по налоговой декларации, почти вся сумма ушла на сторонние расходы.
По самым скромным подсчетам Полине Гагариной и Дмитрию Исхакову предстоит поделить в суде имущество в размере 300 миллионов рублей. При этом, несмотря на то, что основной заработок принадлежал артистке, ей придется оставить мужу половину нажитого добра.
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