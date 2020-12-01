Лежала на полу и билась в судорогах: душераздирающие подробности кончины Антоновой

В семье Ирины Антоновой были все долгожителями. Мать Ида Михайловна прожила 100 лет и 5 месяцев. Муж Евсей Ротерберг умер в 91 год. Ей самой было 98...

Кончина президента Пушкинского музея была страшной. 15 ноября ее сын-инвалид позвонил соседке по подъезду с просьбой о срочной помощи. Дело в том что Ирина Александровна без сознания лежала на полу и билась в судорогах. Карета "скорой" приехала быстро и Антонову с подозрением на инсульт увезли в 64 городскую больницу столицы – ГБУЗ ГКБ им. В. В. Виноградова, что на улице Вавилова

А 26 ноября врачи из отдела неврологии, где лечили Антонову, экстренно связались с коллегами из больницы в Коммунарке – у знаменитой пациентки обнаружили коронавирус. Состояние было очень тяжелым, сатурация (норма содержания кислорода в крови) была уже 90 при норме в 95-98. И нехватка кислорода все увеличивалась...

Антонову отправили в больницу в Коммунарке – один из главных коронавирусных госпиталей страны. За 9 месяцев здесь вылечили больше 15 тысяч пациентов. Но шансов выжить при таких показателях у 98-летней Антоновой, увы, почти не было... Ее подключили к ИВЛ. Но несмотря на усилия врачей, вечером 30 ноября Ирина Александровна скончалась.