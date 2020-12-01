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Обнародовано последнее фото Ирины Антоновой

Обнародовано последнее фото Ирины Антоновой

Фото: pixabay.com
Главные культурные события нашей страны второй половины XX века трудно представить без Ирины Антоновой. Благодаря ей в СССР привезли знаменитое полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза", организовали выставки "Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана" и "Пикассо", открыли Музей личных коллекций и мемориальную квартиру Святослава Рихтера... Именно она смогла познакомить москвичей с шедеврами мадридского Прадо и нью-йоркского Метрополитен. Человек-легенда, человек-эпоха, человек-глыба, она прожила длинную и интересную жизнь. И еще долго мир будет с благодарностью вспоминать ее имя.
прочитано 1219 раз

Ирина Александровна любила настоящее высокое искусство, классическую музыку, поэзию. И терпеть не могла так называемый "свет". Выходила она куда-то крайне редко и лишь в исключительных случаях.

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Например в феврале 2015 года по приглашению Ирины Виннер всего на несколько часов прилетала в Санкт-Петербург, на торжественный концерт в Мариинском театре, посвященный 80-летию художественной гимнастики. А 19 августа нынешнего года Ирина Антонова пришла в театр "Содружество актеров Таганки" на церемонию прощания с художественным руководителем Николаем Губенко, с которым была дружа много лет. Тогда же было и сделано ее последнее фото. Ирина Александровна была уже слаба, ее поддерживал под руку. Но она оставалась все такой же бесконечно прекрасной!...

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Напомним, Ирина Антонова скончалась в Москве на 99-м году жизни. Подробности пресс-служба музея изобразительных искусств, в котором она была президентом, обещает сообщить позже. Но уже понятно, что Ирина Александровна как Заслуженный деятель искусств, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" и лауреат Государственной премии РФ имеет право быть упокоенной на центральной аллее самого престижного кладбища страны – Новодевичьего.

Автор: 1 декабря 2020, 10:45
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