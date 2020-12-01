Обнародовано последнее фото Ирины Антоновой

Ирина Александровна любила настоящее высокое искусство, классическую музыку, поэзию. И терпеть не могла так называемый "свет". Выходила она куда-то крайне редко и лишь в исключительных случаях.
Например в феврале 2015 года по приглашению Ирины Виннер всего на несколько часов прилетала в Санкт-Петербург, на торжественный концерт в Мариинском театре, посвященный 80-летию художественной гимнастики. А 19 августа нынешнего года Ирина Антонова пришла в театр "Содружество актеров Таганки" на церемонию прощания с художественным руководителем Николаем Губенко, с которым была дружа много лет. Тогда же было и сделано ее последнее фото. Ирина Александровна была уже слаба, ее поддерживал под руку. Но она оставалась все такой же бесконечно прекрасной!...
Напомним, Ирина Антонова скончалась в Москве на 99-м году жизни. Подробности пресс-служба музея изобразительных искусств, в котором она была президентом, обещает сообщить позже. Но уже понятно, что Ирина Александровна как Заслуженный деятель искусств, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" и лауреат Государственной премии РФ имеет право быть упокоенной на центральной аллее самого престижного кладбища страны – Новодевичьего.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Достали уже!
Как понравится грузину?
Воспитание детей
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Д Н Ишки прикольный форум!
Вопрос к мужчинам