"Уходит из этого мира": известный стилист рассказал о тяжелом состоянии Отиевой

Поклонники Ирина Отиевой обратили внимание на то, что ее дочь проигнорировала праздник. Они серьезно обеспокоены состоянием артистки, так как недавно популярный дизайнер Джордж Ровалс поделился новыми подробностями ее жизни в программе "Ты не поверишь!" на канале "НТВ".
Ровалс рассказал, что она будто "уходит из этого мира". Стилист сообщил, что коллеги просто обязаны помочь великой вокалистке, так сейчас она действительно нуждается в их помощи и поддержке. По его словам, в тяжелое состояние артистку вогнала любовь. Отиева пережила болезненное расставание с избранником, что вызвало затяжную депрессию. Сама Ирина выбраться из нее не может. От встреч и разговоров с журналистами исполнительница отказывается.
Напомним, в конце прошлого месяца Ирина Отиева отпраздновала 62-летие. Подробности этого дня, как и любого другого времяпрепровождения певицы, остаются загадкой. Звезда не хочет общаться ни с друзьями, ни с коллегами.
Ранее произошел серьезный скандал, связанный с шоу Андрея Малахова.
В студии высказали предположение, что певица больше не идет на контакт, потому
что у нее серьезные проблемы с алкоголем.
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