Названо имя погибшей в авиакатастрофе вместе с партнером Кудрявцевой

Ведущий передач НТВ "Звезды сошлись" и "ДНК" Александр Колтовой совершил жесткую посадку в Подмосковье. Телеведущий и его пассажир из-за мгновенного возгорания скончались на месте.
После трагедии СМИ сообщили, что рядом с Колтовым в тот момент была его супруга. Но соведущая Александра Лера Кудрявцева и полицейские опровергли эту информацию. Оказалось, что вместе с сотрудником НТВ внутри самолета находилась 33-летняя Наталья Климова.
Журналисты выяснили, что эта женщина являлась банковским служащим. Что связывало Колтового и Климову, пока неизвестно.
Предположительно, самолет совершил жесткую посадку из-за неисправности. Также не исключается вина Колтового. Мол, телеведущий мог ошибиться, управляя легкомоторным самолетом.
Напомним, ранее Кудрявцева прокомментировала произошедшее. Телеведущая призналась, что долго не могла прийти в себя из-за трагедии. Также Лера не стала скрывать: Александр Колтовой часто звал ее полетать, но она отказывалась. А в последние дни телеведущая будто предчувствовала неприятности.
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