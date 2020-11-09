Повереннова прилюдно оголилась и теперь опасается за свою безопасность

Накануне в Сеть попало видео, на котором футболист "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Интернет-пользователи разделились на два лагеря, и многие встали на защиту спортсмена. Среди звезд оказалась и актриса Дарья Повереннова.

Артистка опубликовала в личном блоге снимок в белье. На фотографии знаменитость стоит лицом к камере в бюстгальтере лаймового цвета и трусиках в тон. Часть тела актриса прикрыла белой рубашкой. На снимке можно разглядеть аппетитные формы знаменитости – выразительную грудь, подтянутый живот и упругие бедра.

Фотографию Дарья Повереннова подписала провокационно. "Надеюсь, за это меня не выгонят из театра!" – заявила актриса. Рядом с текстом звезда поставила хэштег "Дзюба". Вероятно, таким образом артистка подколола тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который отстранил Артема Дзюбу от участия в ближайших матчах после публикации интимного видео.

Поклонники с восторгом приняли снимок Дарьи Поверенновой. "Даш , офигенско и прекрасна ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фото шикарное! За поддержку – отдельный респект 🙏 Молодец, Даша", "На Вас хочется ровняться. Вы колоссально стимулируете быть лучше", "Не пойму, что мне больше нравится: комментарии или ответы на них? А, вспомнил, фото: и само по себе, и как поддержка", – написали в комментариях.

Напомним, ранее скандал с участием Артема Дзюбы прокомментировал Никита Джигурда. Он записал видео, на котором показал, как мастурбирует, а также заявил, что футболисту нужно относиться к ситуации с юмором. "Великий! Они просто завидуют тебе и твоему аппарату! Братан, ты великий!" – сказал артист.