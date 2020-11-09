Известный юморист решил срезать кожу ради омоложения

Фанаты гадают, к чему приведут такие экстремальные шаги. Они обеспокоены, не навредит ли себе их любимый пухлый патлатый клоун. Но Александр Морозов, похоже, всерьез увлекся похудением и останавливаться не намерен.
Артисту сделали второе оперативное вмешательство (уменьшение объема желудка и его соустья – прим. ред.) и теперь будут удалять кожу. Он уже похудел на 40 килограммов. По словам самого юмориста, все это он делает ради здоровья.
"Мне настолько комфортно в нынешнем теле, что я не хочу ничего менять. Стремлюсь к идеалу, буду худеть", – приводит слова Морозова Starhit.
Долгие годы вес юмориста составлял 140 килограммов. Теперь – 95. При этом Морозов отмечает, что он не зациклен на похудении как на самоцели. Ему просто стало трудно существовать в своем теле.
Операция предполагает ряд последствий – больше не хочется сладостей, можно есть хоть торт перед сном, при этом не толстеть. Однако есть одно но: не усваиваются не только торты, но и вся остальная еда. Организм перестает воспринимать пищу, а это очень опасно. Поэтому юмористу "Кривого зеркала" приходится есть целую гору витаминов и бадов.
Сейчас 47-летний Александр Морозов доволен результатом. В планах скинуть еще 20 килограммов и срезать кожу.
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