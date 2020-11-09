На видео показали шокирующие обстоятельства гибели партнера Кудрявцевой в авиакатастрофе

В воскресенье, 8 ноября, Россию потрясла страшная новость: ведущий федерального телеканала разбился насмерть в авиакатастрофе. Александр Колтовой был партнером Леры Кудрявцевой по программе на НТВ. Вместе с ним в кабине была женщина. Обстоятельства гибели журналиста и его спутницы продолжают появляться в информационном пространстве. Стало известно, что Александр Колтовой мог бы выжить.
Друзья ведущего уверены, что у самолета была неисправность. В навыках пилота сомневаться не приходится – Александр Колтовой был асом своего хобби.
Пилот Юлия Крылова часто виделась с коллегой на аэродроме "Орешково". Она рассказала, что пилотирование было любимым увлечением Александра, поэтому он не мог допустить ошибку. Он много раз выполнял опасные фигуры в небе, среди которых была даже посадка с выключенным двигателем. Это подтверждает и его инструктор. Крылова уверена, что шанс на спасение у ведущего был. Однако в аварийной ситуации нужно было быстро принимать решение, и он пошел на риск. В противном случае он рисковал бы жизнью других людей. Юлия посмотрела видео и пришла к выводу, что причина была в технике.
"По обрывкам видео рано делать выводы. Но если появился дым, то ситуация была стрессовая. Здесь сложно любому человеку, даже профессионалу", – приводит слова Юлии Starhit.
По словам инспектора по безопасности полетов Кирилла Кондратенко, Александр Колтовой увел самолет от жилых домов и трассы. Он выполнил разворот на 80-90 градусов, из-за которого самолет потерял скорость.
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