На видео показали шокирующие обстоятельства гибели партнера Кудрявцевой в авиакатастрофе

Коллега погибшего в авиакатастрофе ведущего Александра Колтова рассказала о возможном шансе на его спасение. Мужчина увел дымящийся самолет от жилого сектора.

В воскресенье, 8 ноября, Россию потрясла страшная новость: ведущий федерального телеканала разбился насмерть в авиакатастрофе. Александр Колтовой был партнером Леры Кудрявцевой по программе на НТВ. Вместе с ним в кабине была женщина. Обстоятельства гибели журналиста и его спутницы продолжают появляться в информационном пространстве. Стало известно, что Александр Колтовой мог бы выжить.

Друзья ведущего уверены, что у самолета была неисправность. В навыках пилота сомневаться не приходится – Александр Колтовой был асом своего хобби.

Пилот Юлия Крылова часто виделась с коллегой на аэродроме "Орешково". Она рассказала, что пилотирование было любимым увлечением Александра, поэтому он не мог допустить ошибку. Он много раз выполнял опасные фигуры в небе, среди которых была даже посадка с выключенным двигателем. Это подтверждает и его инструктор. Крылова уверена, что шанс на спасение у ведущего был. Однако в аварийной ситуации нужно было быстро принимать решение, и он пошел на риск. В противном случае он рисковал бы жизнью других людей. Юлия посмотрела видео и пришла к выводу, что причина была в технике.

"По обрывкам видео рано делать выводы. Но если появился дым, то ситуация была стрессовая. Здесь сложно любому человеку, даже профессионалу", – приводит слова Юлии Starhit.

По словам инспектора по безопасности полетов Кирилла Кондратенко, Александр Колтовой увел самолет от жилых домов и трассы. Он выполнил разворот на 80-90 градусов, из-за которого самолет потерял скорость.