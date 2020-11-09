Кончаловский пришел в шок от обнаженной женщины в доме: Захожу, а она гладит

По совету Андрона Кончаловского, Егор взял на работу девушку, о которой отзывался крайне лестно. Однажды утром кинорежиссер уехал по делам, оставив домработницу на хозяйстве, но по дороге понял, что забыл что-то важное дома.
"Захожу, а она гладит рубашки абсолютно голая. Сначала не поняла, начала утюгом прикрываться", – вспоминает Кончаловский в эфире канала "НТВ" от 8 ноября 2020 года. Кинодеятель не растерялся: "Я сразу же закрылся, чтобы не видеть. И пошел звонить отцу, от которого она ко мне перешла". Андрона такой расклад совсем не удивил: "А ты не знал?" – спросил он сына.
Егор Кончаловский сообщил, что проблем ситуация не доставила, "конфликт" был быстро урегулирован: оба посмеялись и забыли. Позднее режиссер рассказал, что это далеко не самая неудобная история с домработницами из всех, что с ним приключались.
Напомним, расставшись с актрисой Любовью Толкалиной, кинодеятель встретил юриста Марию Леонову. В 2017 году девушка подарила ему сына Тимура. Кончаловский не любит выкладывать семейные фото, но в начале октября впервые показал ребенка подписчикам.
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