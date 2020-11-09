Кончаловский пришел в шок от обнаженной женщины в доме: Захожу, а она гладит

Егора Кончаловского редко можно застать дома, ведь он – настоящий мастер своего дела, а мастерство, как известно, требует полной отдачи. Однако кинорежиссер любит, чтобы было чисто, а потому не самой легкой из всех его задач становится подбор персонала, занимающегося квартирой

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