"Я сам виноват": осрамившийся Дзюба записал видеообращение

Форвард угодил в грязный секс-скандал, после чего на него обрушилась волна хейта. Спортсмен записал видеообращение к болельщикам, разместив его в своем инстаграм-аккаунте.
"Я неидеален, как любой человек. Допускаю ошибки", – отметил Артем Дзюба. Он добавил, что все люди грешны. "Я сам виноват", – признался нападающий "Зенита". При этом футболист заявил, что как раз в такие моменты, когда все отворачиваются, он очень ценит тех, кто остается с ним.
Отметим, звезду российского футбола поддержали многие знаменитости. Среди них – Андрей Малахов, Ксения Собчак, Татьяна Буланова, Михаил Боярский и другие.
Напомним, ранее стало известно, что у Артема Дзюбы взломали телефон. Из него украли интимное видео и слили в Интернет. Ролик произвел в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Скандал привел к тому, что спортсмена отстранили от нескольких матчей. Тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной.
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