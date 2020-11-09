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Шоу-бизнес

"Я сам виноват": осрамившийся Дзюба записал видеообращение

Артем Дзюба. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артем Дзюба оправдался за скандальное видео интимного содержания с ним. Также футболист поблагодарил за поддержку тех, кто остался с ним в трудную минуту.

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Форвард угодил в грязный секс-скандал, после чего на него обрушилась волна хейта. Спортсмен записал видеообращение к болельщикам, разместив его в своем инстаграм-аккаунте.

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"Я неидеален, как любой человек. Допускаю ошибки", – отметил Артем Дзюба. Он добавил, что все люди грешны. "Я сам виноват", – признался нападающий "Зенита". При этом футболист заявил, что как раз в такие моменты, когда все отворачиваются, он очень ценит тех, кто остается с ним.

Отметим, звезду российского футбола поддержали многие знаменитости. Среди них – Андрей Малахов, Ксения Собчак, Татьяна Буланова, Михаил Боярский и другие.

Напомним, ранее стало известно, что у Артема Дзюбы взломали телефон. Из него украли интимное видео и слили в Интернет. Ролик произвел в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Скандал привел к тому, что спортсмена отстранили от нескольких матчей. Тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной.

Автор: 9 ноября 2020, 10:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Идеальных людей действительно не существует, иначе у них бы крылья выросли. А больше всего осуждают те, в ком грязи в тысячу раз больше, чем в том, о ком они так волнуются. И такие моменты каждому даются для сортировки своего окружения. Я представляю, какой стыд сейчас испытывает Дзюба и мне его по-человечески очень жаль. Урок он получил очень жестокий.
Прими его грех на тебя!Христанутая!АМЭН!
Гость
Ответить
Идеальных людей действительно не существует, иначе у них бы крылья выросли. А больше всего осуждают те, в ком грязи в тысячу раз больше, чем в том, о ком они так волнуются. И такие моменты каждому даются для сортировки своего окружения. Я представляю, какой стыд сейчас испытывает Дзюба и мне его по-человечески очень жаль. Урок он получил очень жестокий.
Гость
Ответить
Гость
Дома публичное лицо может делать все, что ему нравится, если это не создаёт какого то дискомфорта кому-либо. Вы лучше подрочите, чтобы успокоиться и не судите, да не судимы будете
Судите и осуждайте "публичных" людей ничего вам за это не будет!Слава Дьяволу!АМЭН!
Гость
Ответить
Гость
Вот к примеру п0д=р0чишь ты и всем по <цензура>-е=р,но "ЧЛЕН" сборной России,публичное лицо,награждённый медалькой самим вовой шаломовым должен думать,а не изображать полуживотное!Животные лучше!
Кстати , вы правы, животные лучше <цензура>. Нам ещё учиться и учиться
Гость
Ответить
Гость
Вот к примеру п0д=р0чишь ты и всем по <цензура>-е=р,но "ЧЛЕН" сборной России,публичное лицо,награждённый медалькой самим вовой шаломовым должен думать,а не изображать полуживотное!Животные лучше!
Дома публичное лицо может делать все, что ему нравится, если это не создаёт какого то дискомфорта кому-либо. Вы лучше подрочите, чтобы успокоиться и не судите, да не судимы будете
Гость
Ответить
А спать он тоже должен,как ему скажут? И на какой бок повернуться?а толчке как сидеть? Это его личное,а те кто это сделал,пусть ждут бумеранга,уроды.
Гость
Ответить
Гость
он ни в чем не виноват! а извиняться перед ним должны те, кто слил это видео.
Вот к примеру п0д=р0чишь ты и всем по <цензура>-е=р,но "ЧЛЕН" сборной России,публичное лицо,награждённый медалькой самим вовой шаломовым должен думать,а не изображать полуживотное!Животные лучше!
Гость
Ответить
Отметим, звЯзду российского футбола поддержали многие знаменитости. Среди них – Андрей Малахов, Ксения Собчак, Татьяна Буланова, Михаил Боярский и другие д-р-0черы нашей Родины!Лопырёва готова п0др0чи-ть и с пр0гл0т0м отправить биоматериал в рот Милявской!Русь святая воспряла!
Гость
Ответить
он ни в чем не виноват! а извиняться перед ним должны те, кто слил это видео.
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