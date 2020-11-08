Поспешили прекратить балаган: Ефремов с треском вылетел из СИЗО

Михаилу Ефремову выпала удивительная возможность. Народный артист мог отбывать наказание в хозотряде СИЗО. Однако внезапно от него попытались избавиться и отправили в колонию.

Актер был осужден почти на восемь лет. Его пребывание в стенах московского СИЗО "Водник" началось еще в сентябре. Несмотря на просьбы Михаила Ефремова, сотрудники следственного изолятора сразу же выпроводили артиста.

Весь спектакль, исполненный Ефремовым и его адвокатом, перенесся в пенитенциарное учреждение. Только вместо Джигурды, клоунов и ярых поклонников артиста, пороги СИЗО стали обивать многочисленные правозащитники. Визиты журналистов тоже повлияли на статус "Водника".

В интернете появились громкие заголовки, разоблачающие работников изолятора. Тогда и всплыли первые слухи о том, что Ефремову удалось пронести спиртное в камеру. И об особых условиях содержания артиста, конечно же, не забыли упомянуть.

Выяснилось, что руководство организации просто-напросто устало терпеть выходки Михаила Олеговича и сослало его подальше в колонию. По словам источников из "Водника", если Ефремова не отправить в другое исправительное учреждение, то с него не слезут – и журналисты, и ОНК.

"Ситуация примерно такая же, как когда-то с Кокориным и Мамаевым. Создавал лишние проблемы. К Ефремову отнеслись крайне избирательно, хотя по всем правилам он подходил для работы в хозотряде и мог там спокойно остаться", – продолжает источник.

