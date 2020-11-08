Партнер Кудрявцевой перед смертью жаловался психологу: В голову лезут нехорошие мысли

Погибший в страшной авиакатастрофе Александр Колтовой мучался от пугающих мыслей. Напарник Леры Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись" рассчитывал получить психологическую помощь.

Незадолго до смерти Александр Колтовой заявил, что ему в голову лезут нехорошие мысли. Об этом он сообщил психологу Елене Перелыгиной. Усопший часто работал с ней вместе, женщина выступала на телевидении в качестве эксперта. Партнер Леры Кудрявцевой несколько месяцев страдал от невозможности выбросить из головы то, что его беспокоит.

По словам Елены Перелыгиной, покойный телеведущий был очень открытым человеком, поэтому не побоялся попросить у нее профессионального совета. Психолог посоветовала мужчине чаще снимать усталость, а если это не даст результата, обратиться ко врачам.

Позднее женщина решила узнать, удается ли Александру Колтовому побороть страшные мысли. "С переменным успехом", – заявил партнер Леры Кудрявцевой. Он сказал Елене Перелыгиной, что позвонит, если понадобится помощь, но так этого и не сделал.

Коллеги Александра Колтового были удивлены трагической смертью телеведущего. По словам Елены Перелыгиной, он был хорошим человеком и настоящим мужчиной, напоминающим супергероя. Психолог вспомнила, что когда партнер Леры Кудрявцевой просматривал видео с заброшенными могилами, он поморщился и сказал, что хотел бы для себя другой участи.