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Шоу-бизнес
Партнер Кудрявцевой перед смертью жаловался психологу: В голову лезут нехорошие мысли

Партнер Кудрявцевой перед смертью жаловался психологу: В голову лезут нехорошие мысли

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Погибший в страшной авиакатастрофе Александр Колтовой мучался от пугающих мыслей. Напарник Леры Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись" рассчитывал получить психологическую помощь.
прочитано 1051 раз

Незадолго до смерти Александр Колтовой заявил, что ему в голову лезут нехорошие мысли. Об этом он сообщил психологу Елене Перелыгиной. Усопший часто работал с ней вместе, женщина выступала на телевидении в качестве эксперта. Партнер Леры Кудрявцевой несколько месяцев страдал от невозможности выбросить из головы то, что его беспокоит.

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По словам Елены Перелыгиной, покойный телеведущий был очень открытым человеком, поэтому не побоялся попросить у нее профессионального совета. Психолог посоветовала мужчине чаще снимать усталость, а если это не даст результата, обратиться ко врачам.

Позднее женщина решила узнать, удается ли Александру Колтовому побороть страшные мысли. "С переменным успехом", – заявил партнер Леры Кудрявцевой. Он сказал Елене Перелыгиной, что позвонит, если понадобится помощь, но так этого и не сделал.

Коллеги Александра Колтового были удивлены трагической смертью телеведущего. По словам Елены Перелыгиной, он был хорошим человеком и настоящим мужчиной, напоминающим супергероя. Психолог вспомнила, что когда партнер Леры Кудрявцевой просматривал видео с заброшенными могилами, он поморщился и сказал, что хотел бы для себя другой участи.

Автор: 8 ноября 2020, 16:16 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Теперь не хочется включать НТВ, не хочется никого видеть, да там и смотреть то нечего, кроме ДНК. Я эту передачу смотрела все дни, когда она шла. Александр был обаятельным мужчиной, приятным очень. Больше там никто не радует ни слух, ни глаз. Какая потеря для нас для всех, кто его любил, кто включал НТВ только для того, чтобы увидеть передачи с его участием. Он и Звезды сошлись разбавил своей харизмой и Лера не такая противная стала на его фоне. Где он появлялся, как будто загоралась еще одна лампочка, становилось светлее. Очень жаль. Очень. Пишу и плачу.
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