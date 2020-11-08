"Резко постарела": работа высосала из Гагариной все соки

По словам артистки, она долгое время стремилась попасть в киноиндустрию. Роль в сериале "Бывшие" стала для нее первой экранной работой с момента окончания высшего учебного заведения.
Полина Гагарина перевоплотилась в образ писательницы и жизненного коуча. Согласно сценарию, героиня на несколько лет старше актрисы. Именно поэтому певице пришлось перенять повадки взрослой женщины, справившейся со многими трудностями на своем пути.
Солистка добавила, что ее характер совсем не соответствует данной роли. Героиня Гагариной ужасно настойчивая и требовательная. Да и многие откровенные сцена пугают Полину. Похоже, что неподготовленная певица оказалась в довольно стрессовой ситуации.
"Очень резко постарели. Даже развод так не влиял на вас. Одно дело, когда вы худеете. Другое – заметно стареете. Остановитесь, ваш организм может быть на износе", – заявили обеспокоенные фанаты.
Напомним, что первый сезон сериала "Бывшие" вышел на экраны в далеком 2016 году. Тогда Полина Гагарина даже и представить себе не могла, что будет принимать участие в серьезном телевизионном проекте. Дата выхода третьего сезона пока неизвестна. Остается только гадать, раскроет ли певица своим поклонникам заветные числа.
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