Мать не приняла жену Бондарчука: Мне жаль Федьку

В прошлом месяце Светлана Бондарчук написала в "Инстаграм", что считала Ирину Скобцеву удивительной женщиной, которая навсегда останется в сердцах миллионов. Очевидно, экс-супруга Федора Бондарчука не держала зла на бывшую свекровь за нелестные отзывы в свой адрес.
Близкая подруга Ирины Константиновны Алла Вейкина в беседе с журналистами рассказала, что изначально артистка не приняла ставшую частью семьи Светлану.
Скобцева была уверена: ее знаменитому сыну не повезло с супругой. Причина такого суждения проста: модель вела светскую жизнь, из-за чего мало уделяла внимания Федору.
"Алла, мне жаль Федьку", – процитировала Вейкина актрису.
Но спустя несколько лет Скобцева все-таки назвала невестку успешной женщиной и, видимо, перестала к ней относиться строго. Вторую жену Федора Паулину Андрееву Ирина Константиновна полюбила с первой встречи. Артистке понравилась семья девушки.
Вейкина также рассказала, что на 90-летие сын и новая невестка подарили Скобцевой маленькую собачку. Питомец спал вместе с актрисой, что вызывало улыбку и умиление.
Напомним, Федор и Светлана Бондарчук познакомились в конце 80-х. Модель дождалась из армии возлюбленного, после чего вышла за него замуж. Они прожили в браке 25 лет и произвели на свет двух детей.
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