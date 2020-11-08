Полиция сделала неожиданное заявление после гибели партнера Кудрявцевой

СМИ пишут, что причиной аварийной посадки стал неисправный двигатель. Александр Колтовой, который долгое время увлекался пилотированием, не смог посадить самолет. После удара о землю воздушное судно загорелось.
До недавнего времени журналисты сообщали, что во время полета с Колтовым находилась его жена. Лера Кудрявцева, которая вместе с Александром вела шоу "Звезды сошлись", в беседе с изданием Super рассказала, что супруга телеведущего жива.
В правоохранительных органах тоже отметили: в момент крушения самолета рядом с Колтовым был другой человек. Кто является вторым погибшим, пока неизвестно.
Напомним, накануне Кудрявцева почтила память погибшего соведущего. Она не может поверить в случившееся, ведь всего два дня назад она снимала с ним новый выпуск ток-шоу. В шоке из-за произошедшего также находится предшественник Колтового в шоу "Звезды сошлись" Оскар Кучера. Телеведущий назвал 2020 год адом.
Руководство телеканала НТВ пока не решило судьбу проектов, которые вел Александр. Стоит отметить, что в эфир выйдет несколько выпусков шоу с его участием.
Популярные темы форума
Вы за Байдена или за Трампа?
Наказываю дочь ремнём.
Сын 12 лет научился анонировать.
Кому на Руси жить хорошо?
Порем своего сына.
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Сколько лет вы планируете провести в браке?
Какие мужчины
Умер Жванецкий
Дагистанцы самые воспитаные