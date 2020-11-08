Полиция сделала неожиданное заявление после гибели партнера Кудрявцевой

Ведущий проектов НТВ "Звезды сошлись" и "ДНК" Александр Колтовой погиб, управляя легкомоторным самолетом. Сообщалось, что вместе с ним разбилась его жена, но в полиции опровергли эту информацию.

СМИ пишут, что причиной аварийной посадки стал неисправный двигатель. Александр Колтовой, который долгое время увлекался пилотированием, не смог посадить самолет. После удара о землю воздушное судно загорелось.

До недавнего времени журналисты сообщали, что во время полета с Колтовым находилась его жена. Лера Кудрявцева, которая вместе с Александром вела шоу "Звезды сошлись", в беседе с изданием Super рассказала, что супруга телеведущего жива.

В правоохранительных органах тоже отметили: в момент крушения самолета рядом с Колтовым был другой человек. Кто является вторым погибшим, пока неизвестно.

Напомним, накануне Кудрявцева почтила память погибшего соведущего. Она не может поверить в случившееся, ведь всего два дня назад она снимала с ним новый выпуск ток-шоу. В шоке из-за произошедшего также находится предшественник Колтового в шоу "Звезды сошлись" Оскар Кучера. Телеведущий назвал 2020 год адом.

Руководство телеканала НТВ пока не решило судьбу проектов, которые вел Александр. Стоит отметить, что в эфир выйдет несколько выпусков шоу с его участием.