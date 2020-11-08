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Моя Дуня Кулакова: удовлетворяющий себя Дзюба переплюнул Панина

Моя Дуня Кулакова: удовлетворяющий себя Дзюба переплюнул Панина

Артем Дзюба. Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Есть живое чувство греха в онанизме, но не у всех: одному он вреден (грех), другому при известных условиях полезен", – писал в своих дневниках Михаил Пришвин. Футболист Артем Дзюба явно из вторых.

прочитано 1909 раз

Спокойный вечер субботы взорвало появление в соцсетях и телеграм-каналах видео, на котором форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занимается в исступлении самоудовлетворением.

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Ах, как эротично 32-летний футболист душит длинношеего гуся при помощи своей Дуни Кулаковой! Он работает над собой на кровати гостиничного номера – стонет, призывно раздвигает ягодицы, возбужденно двигает языком...

Футболиста можно понять – жены или иной подруги рядом нет, а желание сильно. Вот и приходится самостоятельно играть на волшебной флейте. У Артема подрастают сыновья – 7-летний Никита и 4-летний Максим. "Мы же, мальчишки, сами собою, культивировали воровство и онанизм", – писал Александр Куприн в "Реке жизни". Для наследников Дзюбы это видео вполне может стать наглядным пособием в будущем. Вон знаменитый папка как доит бычка! Причем той же самой рукой, которой два года назад благодарил президента в Екатерининском зале Кремля после получения государственной награды. Наверное, если вспоминать об этом, оргазм может быть ярче, сильнее и дольше.

Но вряд ли стоит осуждать похотливого футболиста, который, кажется, самого развратника Алексея Панина переплюнул. Ведь тискать вялого – это тоже своего рода спорт, тренировка на определенную группу мышц.

Уже в воскресенье вечером на "Газпром-Арене" Питера любителю играть в бильярд в два шара Дзюбе предстоит в составе "Зенита" сыграть против "Краснодара" на матче чемпионата России. Интересно, как встретят эксперта по одиноким половым наслаждениями трибуны? Впрочем, Артем давно привык сталкиваться с оскорблениями в свой адрес, так что вряд ли для него это станет большой проблемой.

"В юности я надеялся жить на то, что я делал лучше всего. Но поскольку в мире нет спроса на онанизм, мне пришлось вернуться к моим способностям бас-гитариста", – говорил музыкант рок-группы Primus Лес Клейлуп. А вот Артем Дзюба считает, что чесать кукурузу так же приятно, как и играть в футбол. Да и желающих посмотреть, как нападающий душит одноглазого змея найдется, может, даже больше, чем любителей наблюдать за матчами.

Автор: 8 ноября 2020, 11:14
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комментарии

Ответить:

Гость
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Прекрасный тест! Долго смеялся над вариантами названия онанизма, придуманные автором
Гость
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Протестую! Панина никто не переплюнет )))))
Гость
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Я бы посмотрел, как Артём делает это, и даже помог бы ему.
Гость
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В башку бы гвозди забить таким оленям как напоминание - делай вот это вот всё за закрытыми дверями, никогда не снимай видео и никому его не отправляй.
Гость
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А что от него ещё ожидать, глядя на его лицо, не обезображенное интеллектом
1

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