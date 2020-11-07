Дочь Заворотнюк обнародовала снимок домашней комнаты матери

Наследница онкобольной Анастасии Заворотнюк набрала в инстаграм-канале 139 тысяч подписчиков. Для них она размещает публикации на разную тематику, но чаще всего выкладывает снимки в стильных нарядах. Недавно она удивила поклонников фотографией из дома знаменитой матери, собрав на снимке несколько роскошных деталей интерьера.
В кадр попали: белоснежное фортепиано, банка с нежно-розовыми перьями, туфли, стопка журналов, а также стул, на котором стоит зеркало с позолоченной оправой. Роскошный интерьер помещения девушка назвала эстетикой в деталях.
Фанаты дочери Анастасии Заворотнюк оценили пост. Многим пришлось по вкусу оформление комнаты. "Как красиво! У Вас безупречный вкус! Я просто восхищаюсь Вами", "Интересное сочетание, вдохновляющее на творчество. Особенно красиво смотрится пианино.", "Да ,Анечка вкус у тебя отменный и голова умная, светлая!", – написали комментаторы. Некоторые поклонники девушки изъявили желание услышать, как она играет на музыкальном инструменте с фотографии.
Напомним, что Анна очаровала россиян снимком в маленьком черном платье, которое она назвала отсылкой к стилю Коко Шанель. Дочь Анастасии Заворотнюк подходит к контенту своего инстаграм-канала, уделяя внимание гармоничности фотографий.
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