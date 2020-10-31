Заворотнюк в пикантном платье направили на обложку глянца

Девушка добавила в инстаграм-канал снимки в маленьком черном платье. Его фасон достаточно откровенный – длина короткая, а спину оголяет большой вырез. К платью Анна Заворотнюк добавила высокие белые носки и грубые черные ботинки. Модель разместила две своих фотографии: в полный рост и по колено. Дочь Анастасии Заворотнюк отлично смотрится в кадре с любого ракурса.
К снимкам Анна написала текст об истории символа независимости и сексуальности, который создала Коко Шанель в 1926 году. Девушка отметила, что актуальность маленького черного платья с годами не снижается. По словам наследницы актрисы, оно визуально делает фигуру более стройной и подходит как к вечернему, так и к дневному образу.
Подписчики дочери Анастасии Заворотнюк были восхищены имиджем молодой красавицы. "Анна, Вам нужно на обложку Vogue или любого другого глянца!", "Вы изумительно красивы и с очень хорошим вкусом, девушка. Действительно, обложка журнала – это для вас", "Ваше место на подиуме", – заявили поклонники модели.
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Маленькое чёрное платье, которое Коко Шанель придумала в 1926 году, стало символом независимости и сексуальности. Сегодня черные платья по-прежнему присутствуют на модной повестке дня, ведь его достоинства остаются такими же, как и 90 лет назад. Оно стройнит и соединяет дневной образ с вечерним. В вашем гардеробе оно присутствует?����
Как писали "Дни.ру", наследница актрисы сообщила о неудачном опыте в бизнесе. Дочь Анастасии Заворотнюк перестала развивать магазин дизайнерской одежды из-за того, что не поладила с подругой-партнером.
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