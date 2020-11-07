Беременная невестка Валерии рассказала о проблемах с нервной системой

Арсений Шульгин долгое время скрывал беременность новоиспеченной супруги. Гости свадебного торжества уже давным-давно догадывались об интересном положении девушки. Однако поздравить молодоженов они смогли только после публичного заявления сына народной артистки.
Радостные новости в семье Шульгина появляются каждый месяц. Сначала Арсений рассказала о беременности молодой спутницы. А теперь заявил о покупке квартиры в центре столицы.
До этого молодожены снимали апартаменты в одной из башен "Москва-Сити". Радостные новости о рождении ребенка повлияли на скорейший переезд возлюбленных. Звездный наследник выбрал роскошную жилплощадь с видом на Москву.
Видимо, переезд требовал максимальной отдачи. Сборка вещей и большое количество коробок нервировало Лиану. После того, как все квартирные вопросы были решены, девушка занялась восстановлением расшатанной психики.
Возлюбленная Шульгина в личном блоге рассказала, как ей удается справиться с постоянным стрессом. По словам Лианы, ей помогает общение с младшей сестрой: беседуя, девочки составляют детские мозаики.
Любопытная аудитория высказала свои предположения на этот счет. Поклонники обеспокоены здоровьем звезды. Нашлись и те, кто обвинил певицу Валерию во всех бедах молодоженов. Поговаривают, что народная артистка принимает активное участие в личной жизни Арсения и указывает невестке на ее недостатки.
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