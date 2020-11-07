Беременная невестка Валерии рассказала о проблемах с нервной системой

22-летняя супруга Арсения Шульгина начала охотно отвечать на многочисленные вопросы аудитории. Похоже, что девушка приобрела неслыханную популярность после свадьбы с наследником певицы Валерии. Теперь девушка вживается в роль будущей мамы и пытается наладить контакт с членами новой семьи.

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