Гагарину заставили оправдываться после грязного скандала на "Голосе"

Поговаривают, что на проекте "Голос" в очередной раз проявилось кумовство. Теперь Полину Гагарину упрекают в связи с ведущим Первого канала. Якобы артистка специально повернулась к юной Саше Будниковой.

18-летняя дочь главного лица телепередачи "Доброе утро" сразу же столкнулась с травлей в социальных сетях. Девушку сравнили с близкой родственницей Алсу и намекнули, что на проект она попала только благодаря контактам звездного отца.

На защиту будущей артистки встала Полина Гагарина, очарованная голосом наследницы Романа Будникова. Сама же Александра и вовсе заявила, что ее отец не знал о кастинге "Голоса".

По словам юной певицы, она начала жалеть, что не взяла псевдоним для участия в шоу. Ведь по мнению многочисленной аудитории, ведущий Первого канала отдал свою дочь прямо в руки членам жюри.

Полина Гагарина несколько дней подряд наблюдала за неадекватной реакцией публики. Народной артистке потребовалось некоторое время, чтобы решиться и высказать мнение.

"Саша не выбрала меня, я очень обиделась. Хочу объяснить всем зрителям шоу, что порой мы поворачиваемся не на мощный голос, и дело не в силе звука или диапазоне. Саша выступила очень неординарно, у нее необычный тембр", – подметила Гагарина.

Звезда напомнила о проблемах многих детей известных личностей. Если верить Полине, то ее сын Андрей скрывает свою фамилию. Давление публики висит над 13-летним мальчиком и не дает другим людям адекватно оценить его способности.