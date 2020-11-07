"Тебе никто не нужен": Лолита вспомнила сакральные слова Жванецкого

Накануне стало известно, что на 87-м году жизни скончался Михаил Жванецкий. Артисты почтили память сатирика трогательными постами в "Инстаграм". Лолита в личном блоге вспомнила, как друг изменил ее жизнь.

Певица опубликовала видео с отрывком выступления писателя. "Я новости смотрю на третий день обычно и думаю: "Господи, как было хреново три дня назад", и мне легче", – говорит артист со сцены. Зал взрывается от хохота и начинает аплодировать.

Лолита отметила, что здесь Михаил Жванецкий улыбается, а мы теперь скорбим, но все равно продолжаем улыбаться. По мнению певицы, сатирик бы не одобрил грустных речей и дешевых од в свою честь.

Артистка отметила, что знает писателя со своих 16 лет. Когда Лолите было 39 лет, он изменил ее жизнь одной фразой. "Тебе никто не нужен, ты сама все напишешь", – вспоминает певица. По словам исполнительницы, тогда она действительно смогла сама все, причем не только в работе.

Многие звезды почтили память Михаила Жванецкого. Регина Дубовицкая заявила, что вместе с сатириком ушла целая эпоха. Ксения Собчак в своем телеграм-канале отметила, что была на одном из последних выступлений писателя. Полгода назад артист уже чувствовал себя неважно – путал предложения, забывал слова, и смотреть на все это было грустно.

Прощание с Михаилом Жванецким решили отменить из-за эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом. Скорее всего, артиста похоронят в иудейских традициях.