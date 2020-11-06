"Буду меньше уделять время своей семье": Седокова сообщила о больших переменах в жизни

Анна Седокова приняла важное решение. Она призналась, что теперь будет учиться в Гарвардском университете.

Приятными неожиданными новостями из личной жизни певица похвасталась в своем инстаграм-аккаунте. 37-летняя звезда сообщила, что уже записалась на онлайн обучение в Гарвард.

"Я меньше буду спать, меньше уделять время своей семье и больше себе", – отметила Анна Седокова. Она добавила, что жажда получения новых знаний и работы присутствует у небольшого процента населения.

Артистка считает, что именно поэтому многие плохо живут. При этом исполнительница привела в пример себя. Анна Седокова работает с 15 лет. По словам знаменитости, за всю жизнь она ни разу не взяла отпуск. Более того, она утверждает, что не было ни дня, чтобы она не открыла книгу или не прослушала аудиоверсию.

Анна Седокова также отметила, что ей всегда приходилось брать у жизни уроки по выживанию. По словам певицы, она будет делиться новыми знания с поклонниками в "Инстаграм" абсолютно бесплатно.

Отметим, Анна Седокова не только является успешной певицей, но и пишет книги. Ее первое произведение "Искусство соблазнения" вышло в 2010 году. Спустя десять лет певица выпустила свою следующую книгу "Я сильная, я справлюсь". В ней артистка рассказала о своей жизни, в том числе о моментах, о которых не было известно ранее.

Напомним, звезда воспитывает троих детей. Первым ее мужем стал украинский футболист Валентин Белькевич, в браке с которым у нее в 2004 году родилась дочь Алина. В 2006 году пара рассталась. Мужчина скоропостижно скончался в 2014 году из-за оторвавшегося тромба.

