Самбурская оправдалась за взятые у Кудрявцевой 30 тысяч рублей в долг

Настасья Самбурская участвовала в шоу Comment Out и выполняла задания ведущих. Звезда "Универа" позвонила Лере Кудрявцевой и рассказала, что у нее финансовые проблемы. Звезда попросила у нее помощи. Она даже согласилась прийти на шоу Леры на НТВ "Секрет на миллион". За это Настасья попросила аванс 30 тысяч рублей. Лера Кудрявцева без промедлений перевела деньги.
Поклонники высоко оценили щедрость блондинки, а вот Самбурскую раскритиковали. Вскоре Настасье пришлось оправдываться за произошедшее. Она опубликовала в своем "Инстаграм" скрин денежного перевода Лере Кудрявцевой и сообщила, что вернула деньги. Также она рассказала, что недавно пожертвовала определенную сумму на благотворительность. При этом она подчеркнула, что у нее две карты, и это были другие деньги.
"Ребята, не переживайте. Деньги Лере я вернула в тот же день", – написала Самбурская в разделе "Сторис" своего аккаунта в соцсети.
Лера Кудрявцева с пониманием отнеслась к розыгрышу. В своем "Инстаграм" она написала, что ее "развели как дурочку". Стоит отметить, что ведущая не раз признавалась, что на многое готова ради друзей и никогда не оставит их в беде. Так жить ее научила мать.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
Сколько лет вы планируете провести в браке?
дагестанцы ведут себя как звери
Вы бы разрешили себя покрыть?
Инструктор по вождению предложил кекс