Самбурская оправдалась за взятые у Кудрявцевой 30 тысяч рублей в долг

Недавно в Сети появилась информация о том, что Настасья Самбурская заняла в долг у Леры Кудрявцевой 30 тысяч рублей. Якобы положение звезды оказалось настолько бедственным, что она готова даже прийти на шоу и раскрыть грязные подробности своей жизни.

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