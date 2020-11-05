Объясняет на кулаках: дочь Гузеевой рассказала о драках с матерью

Дочь Ларисы Гузеевой бунтарка и своенравная натура. В переходном возрасте с ней приходилось особенно тяжело. Девочка призналась, что была фриком.

Взаимоотношения Ольги Бухаровой с матерью всегда были непростыми. Из-за того, что девочка свободолюбива и идет против любой системы, в семье часто случались ссоры. В поисках себя Леля, как ее называет Лариса Гузеева, даже переходила все нормы морали.

"Подружки носили длинные волосы и юбки. Я отказывалась это делать и даже дралась со своей мамой, потому что не хотела так выглядеть. Я была фриком", – приводит слова Ольги Бухаровой Sobesednik.ru.

Сейчас Леля продолжает эпатировать общество. Лариса Гузеева закрывает глаза на выходки дочери.

Со стороны даже кажется, что они подружились. Недавно Ольга опубликовала фото, на котором предстала с небритыми подмышками. В Сети разгорелся скандал. Позже девушка заявила, что ей так удобно, и она не пойдет против себя. Она уважает свое право быть такой, какая есть.



"Я – кудрявая брюнетка и не могу постоянно бриться. Я решила забить на это", – рассказывала 19-летняя Ольга.

Подписчики Бухаровой уже привыкли к ее постоянным выпадам. Она то сбреет брови, то покажет волосатые ноги. Часто фолловеры просто приходят в шок.



Ранее "Дни.ру" писали, что Лариса Гузеева с дочерью заблудились в лесу.