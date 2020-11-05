"Не твой конек!": Гагариной прилюдно врезали

Артистка предстала перед подписчиками в черном платье с белым воротничком и в парике коричневого цвета со стрижкой "под горшок". На лице у певицы нет ни грамма косметики. Некоторые отметили, что в таком виде знаменитость похожа на школьницу.
Изменения во внешности Полина Гагарина списала на ретроградный Меркурий. Якобы из-за положения звезд на небе артистка и решила так кардинально сменить имидж. Поклонники не оценили новый образ знаменитости. Многие отметили, что такая стрижка не подходит певице, и ей гораздо лучше со светлыми волосами.
"Черный цвет волос не твой конек ! Ты настоящая блондинка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Полина, нееет только не это! Верните нам блондинку она лучшая", "Парик не очень)", "Не идет", "Не верю. Парик! и развод. Хоть бы развод-шутка", "Не надо так делать", "С этой прической очень похожа на Ольгу Куриленко", "Ужасно.... не экспериментируйте", "Парик очень плохого качества", "Если честно вам не идет", – написали в комментариях.
Напомним, весной этого года стало известно о том, что Полина Гагарина рассталась с мужем. Фотограф Дмитрий Исхаков тяжело переживает разрыв, он часто публикует в личном блоге странные посты. Например, недавно мужчина заявил, что, возможно, его следующая жена будет девушкой "в теле".
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