"Я не знаю, где мы!": Лариса Гузеева с дочерью заблудились в лесу

Российская телеведущая Лариса Гузеева пропагандирует здоровый образ жизни. В своем микроблоге она призвала всех подписчиков "поднять себя за волосы" и начать заниматься собой, последовав ее примеру. Однако звезда увлеклась и не рассчитала силы.

Вместе со своей дочерью Ольгой ведущая отправилась гулять в лес. Там они дышали свежим воздухом и занимались спортом. Кадры с прогулки Лариса Гузеева показала в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".

На видео предстала Леля (Оля – прим. ред.) в спортивных легинсах и шортах, а также в теплой меховой куртке. Она шла по лесной просеке и увлекала за собой мать. Видимо, семья ушла слишком далеко от жилого фонда и затерялась. В один момент Лариса Гузеева вдруг поняла, что не понимает, где они находятся.

"Короче смех смехом, но мы заблудились. Ничего смешного нет. Реально, давай будем честны, Лель, мы не знаем, где мы находимся. Я точно не знаю, где мы. Красота красотой, но это уже не смешно, клянусь, ни разу!" – сказала Гузеева.

После этого она заявила, что теперь они будут искать дорогу домой. После продолжительных попыток найти выход из леса Лариса Гузеева заявила, что выкладывает видео в "Инстаграм" на всякий случай, потому что ее уже охватила тревога. Также ее испугало то, что они наткнулись на какие-то военные объекты и недостроенные многоэтажки.