"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"

В этом году исполняется 45 лет как Инна Чурикова служит в "Ленкоме". И происходящее сегодня в легендарном театр актрису очень пугает.

Сегодня много говорят о том, что возрастным артистам хотят запретить выходить на сцену – якобы для защиты от коронавируса. "Знаете, когда у человека есть силы работать, желание заниматься любимым делом, то нельзя ему запрещать. – уверена 77-летняя Чурикова. - Нельзя обижать людей, которым за…".

Инна Чурикова сейчас занята в спектаклях "Аквитанская львица" (Алиенора) и "Ложь во спасение" (Бабушка). Ближайшие постановки с ее участием значатся в афише 16 и 17 ноября.

"Но ведь сейчас и зрителей старшего возраста не всегда в театр пускают! – продолжает шокированная актриса. – Я слышала эту дикую историю, когда пожилого человека из нашего театра так некрасиво попросили уйти (в московских театрах полицейские провели рейд по выявлению лиц старше 65 лет, которые нарушают "домашний режим" и не соблюдают указ №92 мэра Москвы о самоизоляции, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дом, – Прим. ред.) Это такое неуважение! А ведь мы должны быть не только деликатными и любезными по отношению друг к другу, мы должны сострадать! Потому что время тяжело и каждый человек бесценен. А этот бедный человек купил билет к нам в театр и скромно сидел, но возрастом своим не угодил".

Ранее 68-летний Виктор Сухоруков в интервью "Дни.ру" высказался, что против возрастной дискриминации. "Оставьте за мной право выбора работать или не работать, – попросил он. – Для меня очень оскорбительно слышать, что я-де пенсионер, поэтому нахожусь в зоне риска!"