Милявская устроила публичную порку Соседову на федеральном канале

Ситуация вышла из-под контроля в один из съемочных дней проекта. По задумке режиссеров, звезды девяностых должны были петь музыкальные композиции своих коллег.
День Х запомнился тем, что музыкант Влад Сташевский вышел на сцену и спел хит покойного певца Жени Белоусова "Облако волос". После композиции Лолита взяла шоу в свои руки. Милявская напомнила всем обидчикам о жизненных проступках и публично унизила одно из них.
Жертвой Лолиты стал музыкальный критик Сергей Соседов. Если верить словам артистки, то мужчина нелестно отзывался о ее супруге. Соседов смешал с грязью талант экс-возлюбленного Милявской, указав, что молодой человек не мог похвастаться ни слухом, ни голосом.
Обиженная женушка встала на защиту молодого человека и напомнила Сергею о личной неприязни. Лолита добавила, что мужчина совершил главную ошибку – высказал свое мнение в эфире.
Одна из ярых фанаток Милявской, присутствующая на съемках злополучного шоу, рассказала, что Соседов пытался принять участие в споре, но его очень быстро "заткнули".
"Лолита устроила Сереже настоящую казнь в студии, прямо судилище! В результате у Сережи случился нервный срыв! Он рыдал, как раненый зверь, и долго не мог остановиться", – откровенно заявила телезрительница.
Реакция музыкального критика явно удивила многочисленную аудиторию. Ведь хамство и угрозы в свой адрес он слышал каждую программу. Стоит отметить, что уже в середине ноября на телеканале НТВ появятся первые выпуски "Суперстар. Возвращение". Телезрители смогут самостоятельно дать оценку сложившейся ситуации между артистами.
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