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Милявская устроила публичную порку Соседову на федеральном канале

Милявская устроила публичную порку Соседову на федеральном канале

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкальный критик Сергей Соседов получил серьезную оплеху всеми известной артистки Лолиты Милявской. Певица решила продемонстрировать все "прелести" своего характера, участвуя в шоу "Суперстар. Возвращение".
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Ситуация вышла из-под контроля в один из съемочных дней проекта. По задумке режиссеров, звезды девяностых должны были петь музыкальные композиции своих коллег.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

День Х запомнился тем, что музыкант Влад Сташевский вышел на сцену и спел хит покойного певца Жени Белоусова "Облако волос". После композиции Лолита взяла шоу в свои руки. Милявская напомнила всем обидчикам о жизненных проступках и публично унизила одно из них.

Жертвой Лолиты стал музыкальный критик Сергей Соседов. Если верить словам артистки, то мужчина нелестно отзывался о ее супруге. Соседов смешал с грязью талант экс-возлюбленного Милявской, указав, что молодой человек не мог похвастаться ни слухом, ни голосом.

Обиженная женушка встала на защиту молодого человека и напомнила Сергею о личной неприязни. Лолита добавила, что мужчина совершил главную ошибку – высказал свое мнение в эфире.

Одна из ярых фанаток Милявской, присутствующая на съемках злополучного шоу, рассказала, что Соседов пытался принять участие в споре, но его очень быстро "заткнули".

"Лолита устроила Сереже настоящую казнь в студии, прямо судилище! В результате у Сережи случился нервный срыв! Он рыдал, как раненый зверь, и долго не мог остановиться", – откровенно заявила телезрительница.

Реакция музыкального критика явно удивила многочисленную аудиторию. Ведь хамство и угрозы в свой адрес он слышал каждую программу. Стоит отметить, что уже в середине ноября на телеканале НТВ появятся первые выпуски "Суперстар. Возвращение". Телезрители смогут самостоятельно дать оценку сложившейся ситуации между артистами.

Автор: 4 ноября 2020, 10:51 Источник: Собеседник.RU ✓ Надежный источник
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Лолита с мужем показали страсть

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