Миддлтон сделала необычный подарок сыну на семилетие

На днях старшему правнуку Елизаветы II исполнилось семь лет. Кейт Миддлтон преподнесла Джорджу довольно необычный подарок.

Как известно, герцогиня старается, чтобы ее дети как можно больше времени проводили на свежем воздухе. Наверное, все мечтали о личной резиденции или о шалаше на дереве, прям как в американских фильмах. Поэтому супруга принца Уильяма посчитала, что отличным подарком для ребенка будет юрта! Конечно, не точно такая, как у эскимосов, но довольно похожая по конструкции.

Небольшой домик располагается в саду поместья, там дети смогут играть и чувствовать себя маленькими хозяевами. Кстати, у Елизаветы II в раннем возрасте тоже был собственный особнячок во дворе родительского коттеджа.

От младших брата и сестры Джордж получил велосипед. Точнее, юная принцесса предложила родителям оплатить покупку от имени Шарлотты и Луи. Также дети приняли участие в приготовлении именинного торта. Кейт Миддлтон испекла на семилетие наследника шоколадный бисквит с леденцами.

А вот принц Уильям не успел подготовить для Джорджа подарок. Он надеялся собственноручно собрать для юрты мебель, но не успел в срок. Герцог пообещал сыну, что доделает столы и стулья для его домика уже совсем скоро.