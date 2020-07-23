Миддлтон сделала необычный подарок сыну на семилетие

Как известно, герцогиня старается, чтобы ее дети как можно больше времени проводили на свежем воздухе. Наверное, все мечтали о личной резиденции или о шалаше на дереве, прям как в американских фильмах. Поэтому супруга принца Уильяма посчитала, что отличным подарком для ребенка будет юрта! Конечно, не точно такая, как у эскимосов, но довольно похожая по конструкции.
Небольшой домик располагается в саду поместья, там дети смогут играть и чувствовать себя маленькими хозяевами. Кстати, у Елизаветы II в раннем возрасте тоже был собственный особнячок во дворе родительского коттеджа.
От младших брата и сестры Джордж получил велосипед. Точнее, юная принцесса предложила родителям оплатить покупку от имени Шарлотты и Луи. Также дети приняли участие в приготовлении именинного торта. Кейт Миддлтон испекла на семилетие наследника шоколадный бисквит с леденцами.
А вот принц Уильям не успел подготовить для Джорджа подарок. Он надеялся собственноручно собрать для юрты мебель, но не успел в срок. Герцог пообещал сыну, что доделает столы и стулья для его домика уже совсем скоро.
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