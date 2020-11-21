Сташевский испугал внешним видом после исчезновения

Почти 20 лет о Сташевском ничего не было слышно. О нем ходили разные слухи. Поговаривали, что у него налажен бизнес по переработке химикатов, а также кипит семейная жизнь. Но о творчестве артист якобы давно позабыл.
Влад Сташевский был кумиром молодежи 90-х годов. Тогда его композиця "Позови меня в ночи" звучала на каждой дискотеке. После смерти Айзеншписа интерес поклонников к его персоне стал снижаться, а потом он и вовсе пропал с радаров.
Крах карьеры стал для исполнителя серьезным ударом. Также после расставания с первой женой артист и вовсе якобы скатился в депрессию и запил. Но как выяснилось, все эти годы Влад Сташевский поддерживал музыкальную форму. Он иногда выступал, но просто не появлялся на телеэкране. И лишь теперь решил снова порадовать поклонников.
Влад Сташевский принимает участие в проекте "Суперстар. Возвращение" на НТВ, в котором выступают звезды 90-х и не только. Также в программе принимают участие Богдан Титомир, Алиса Мон, бывшая солистка t.A.T.u. Юля Волкова, Николай Трубач и многие другие.
На съемках телепередачи фанаты не узнали Сташевского. Он сильно изменился. "Он уже не тот сладкий мальчик", – приводит слова поклонниц 7Дней. Действительно, певец возмужал, немного даже постарел. Однако прическу он оставил прежнюю, а также ничуть не поправился. На программе "Суперстар" Влад Сташевский исполнит многие свои хиты прошлых лет.
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