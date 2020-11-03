Знаменитый актер столкнулся с тяжелой болезнью

С каждым днем число заразившихся коронавирусом растет, китайская инфекция не обошла стороной и актера Андрея Носкова. Он вынужден сидеть дома на карантине.

По словам артиста, несколько дней назад он почувствовал себя плохо: появилась температура и ломота во всем теле. Поначалу актер думал, что подхватил простуду, но решил на всякий случай сдать тест на коронавирус. В итоге анализ дал положительный результат.

К счастью, Андрей Носков не выходил из дома, так как плохо себя чувствовал. Правда, сложность карантина заключается в том, что артист живет с семьей. На удивление, никто из домашних пока не заразился от актера. По словам знаменитости, он изолировался в комнате и старается не пересекаться с родными.

Коронавирус нарушил творческие планы Андрея Носкова. Как отметил актер, он пропустил премьеру спектакля "К звездам", над которым работал последнее время. Также артист должен был поехать на съемки, но пришлось все отменить.

Напомним, многие звезды уже столкнулись с коронавирусом. О своих "коронавирусных каникулах" недавно рассказала Кристина Асмус. Девушка почувствовала себя плохо и тут же изолировалась. Первые несколько дней артистка провела в постели с высокой температурой.

Гарик Харламов также уже успел переболеть коронавирусом. В одном из интервью он отметил, что не знает, где мог заразиться. Из-за COVID-19 пришлось отменить несколько съемочных дней в Comedy Club.