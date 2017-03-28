Врачи борются за жизнь певца Николая Носкова

Николай Носков попал в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, и в настоящее время медики борются за его жизнь.

Популярный российский певец и бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков доставлен в больницу. У 61-летнего артиста диагностировали инсульт и сейчас он находится в тяжелом состоянии. Исполнителя хитов Moscow Calling и "Это здорово" госпитализировали в ночь на 27 марта, однако лишь сейчас журналисты узнали об этом. В настоящее время Носков находится в клиническом госпитале "Лапино", где врачи борются за его жизнь, передает Life.ru.

Отметим, что Николай Носков переживает не лучшие времена. Пару лет назад популярный исполнитель несколько раз отменял концерты из-за своего нездоровья, чем сильно подставил организаторов. Общие убытки от отмены выступлений в Иркутске и Чите составили порядка 800 тысяч рублей. Сам же артист якобы болел и даже потерял слух. О проблемах со здоровьем рассказал представителям прессы директор Носкова.

"Ситуация сложилась так, что артист реально не мог петь. У нас есть все справки. У него была очень серьезная простуда. Горло хрипело-сипело. И вдобавок ко всему заложило уши. Он просто ничего не слышал. Из-за этого мы отменили концерты не только в Иркутске и Чите, но и в Туле, Оренбурге и Уфе", – поведал журналистам директор Носкова Андрей Атабеков.

Впрочем, нет худа без добра. В конце 2015 года Николай стал дедом. Радостной новостью певец поделился во время концерта в столичном Доме музыки. Зал поздравил популярного исполнителя аплодисментами. Как выяснили ушлые журналисты, дочь музыканта Екатерина родила девочку.