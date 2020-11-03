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Собчак набросилась на Нурмагомедова после теракта в Вене: Осознаете свою ответственность?

Собчак набросилась на Нурмагомедова после теракта в Вене: Осознаете свою ответственность?

Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак в личном блоге поделилась мыслями по поводу терактов, которые на днях случились в Австрии и Франции. По словам телеведущей, все происходящее немыслимо.
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Как отметила звезда, исламисты напали на мирных безоружных граждан потому, что нашлись желающие "умиротворить агрессора". По словам артистки, подобные происшествия позорят законопослушных мусульман.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ксения Собчак публично обратилась к Хабибу Нурмагомедову, которого считает одним из провокаторов. "Вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией?" – уточнила звезда. Телеведущая также напомнила, что после ее высказывания в поддержку Эммануэля Макрона неизвестные начали угрожать ей и семье.

Супруга Константина Богомолова добавила, что спровоцировать исламистов-фанатиков оказалось невероятно легко. Ксения Собчак подчеркнула, что разрушать и убивать всегда легче, чем стоить и рожать. Поклонники согласились с мнением телеведущей.

"Ксения, с дикарями бессмысленно дискутировать. У них на все один ответ – насилие и агрессия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "21 век. Люди космос покоряют. Какая религия, что за средневековье? Мрак. Убивать ради мифологии способны крайне недалекие представители рода человеческого", "Ксения, Вы правы, Европа погрязла в лояльности к мусульманам, но никто ничего не оценил", "Хабиба надо судить за разжигание межнациональной розни. События, которые происходят в Европе рано или поздно могут повториться и в Москве", – написали в комментариях.

Автор: 3 ноября 2020, 17:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

Гость
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Ну наконец-то кобыла конкретно впряглась,может теперь ее хоть взнуздают.
Ирина
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Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двyмя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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