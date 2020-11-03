Собчак набросилась на Нурмагомедова после теракта в Вене: Осознаете свою ответственность?

Как отметила звезда, исламисты напали на мирных безоружных граждан потому, что нашлись желающие "умиротворить агрессора". По словам артистки, подобные происшествия позорят законопослушных мусульман.
Ксения Собчак публично обратилась к Хабибу Нурмагомедову, которого считает одним из провокаторов. "Вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией?" – уточнила звезда. Телеведущая также напомнила, что после ее высказывания в поддержку Эммануэля Макрона неизвестные начали угрожать ей и семье.
Супруга Константина Богомолова добавила, что спровоцировать исламистов-фанатиков оказалось невероятно легко. Ксения Собчак подчеркнула, что разрушать и убивать всегда легче, чем стоить и рожать. Поклонники согласились с мнением телеведущей.
"Ксения, с дикарями бессмысленно дискутировать. У них на все один ответ – насилие и агрессия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "21 век. Люди космос покоряют. Какая религия, что за средневековье? Мрак. Убивать ради мифологии способны крайне недалекие представители рода человеческого", "Ксения, Вы правы, Европа погрязла в лояльности к мусульманам, но никто ничего не оценил", "Хабиба надо судить за разжигание межнациональной розни. События, которые происходят в Европе рано или поздно могут повториться и в Москве", – написали в комментариях.
Популярные темы форума
Предупреждали !
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Самый достойный президент
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Ляшки натирают
Дети или муж?
в России хуже чем в Африке