Собчак набросилась на Нурмагомедова после теракта в Вене: Осознаете свою ответственность?

Ксения Собчак в личном блоге поделилась мыслями по поводу терактов, которые на днях случились в Австрии и Франции. По словам телеведущей, все происходящее немыслимо.

Как отметила звезда, исламисты напали на мирных безоружных граждан потому, что нашлись желающие "умиротворить агрессора". По словам артистки, подобные происшествия позорят законопослушных мусульман.

Ксения Собчак публично обратилась к Хабибу Нурмагомедову, которого считает одним из провокаторов. "Вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией?" – уточнила звезда. Телеведущая также напомнила, что после ее высказывания в поддержку Эммануэля Макрона неизвестные начали угрожать ей и семье.

Супруга Константина Богомолова добавила, что спровоцировать исламистов-фанатиков оказалось невероятно легко. Ксения Собчак подчеркнула, что разрушать и убивать всегда легче, чем стоить и рожать. Поклонники согласились с мнением телеведущей.

"Ксения, с дикарями бессмысленно дискутировать. У них на все один ответ – насилие и агрессия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "21 век. Люди космос покоряют. Какая религия, что за средневековье? Мрак. Убивать ради мифологии способны крайне недалекие представители рода человеческого", "Ксения, Вы правы, Европа погрязла в лояльности к мусульманам, но никто ничего не оценил", "Хабиба надо судить за разжигание межнациональной розни. События, которые происходят в Европе рано или поздно могут повториться и в Москве", – написали в комментариях.