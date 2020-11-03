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"Мне не хотелось жить": Отар Кушанашвили перенес страшное и объявил об окончании карьеры

Отар Кушанашвили. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Вокруг персоны Отара Кушанашвили ходят самы противоречивые слухи. Кто-то утверждает, что он неисправимый ловелас, и счет его женщин идет на десятки. Сам же он признается, что у него было всего три любви, и об одной он до сих пор вспоминает с содроганием.
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Отар Кушанашвили отец восьмерых детей от разных женщин. Его привыкли ассоциировать с образом эдакого ловеласа. При этом ведущий уверяет, что на самом деле у него не такой большой список женщин, как многие привыкли полагать. В недавнем интервью он поведал, что за всю жизнь у него было всего три больших любви.

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 Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

50-летний Кушанашвили с содроганием вспоминает первую свою возлюбленную. С ней он сблизился во время работы в "Московской правде". В союзе с Натальей Мельник, которая родила ему старшую дочь, кипели настоящие страсти.

"Мне не хотелось жить, когда мы ссорились", – рассказал Отар в ютуб-шоу "Точки NadИ".

При этом ведущий признался, что все еще надеется встретить любовь всей своей жизни. Конечно, ситуацию осложняет то, что с возрастом он стал более придирчив к людям, и ему трудно сойтись с кем бы то ни было. Но Кушанашвили все же верит, что есть еще порох в пороховницах.

"Мне кажется, я способен сойти с ума еще не раз", – сказал он.

В отличие от женщин, с собственными детьми Отар Кушанашвили не смог выстроить нормальных отношений. Он надеется, что когда его чада повзрослеют, они все поймут сами и смогут найти с папой общий язык.

О своем будущем ведущий говорит с уверенностью. Он видит его спокойным и закрытым. При этом Отар Кушанашвили называет точную дату ухода на пенсию – 22 июня 2030 года.

Автор: 3 ноября 2020, 15:55 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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Где и за какие деньги учатся дети российских звезд

комментарии

Ответить:

Ирина
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Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
Ирина
Ответить
Мда уж
1

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