"Мне не хотелось жить": Отар Кушанашвили перенес страшное и объявил об окончании карьеры

Вокруг персоны Отара Кушанашвили ходят самы противоречивые слухи. Кто-то утверждает, что он неисправимый ловелас, и счет его женщин идет на десятки. Сам же он признается, что у него было всего три любви, и об одной он до сих пор вспоминает с содроганием.

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