"Мне не хотелось жить": Отар Кушанашвили перенес страшное и объявил об окончании карьеры

Отар Кушанашвили отец восьмерых детей от разных женщин. Его привыкли ассоциировать с образом эдакого ловеласа. При этом ведущий уверяет, что на самом деле у него не такой большой список женщин, как многие привыкли полагать. В недавнем интервью он поведал, что за всю жизнь у него было всего три больших любви.
50-летний Кушанашвили с содроганием вспоминает первую свою возлюбленную. С ней он сблизился во время работы в "Московской правде". В союзе с Натальей Мельник, которая родила ему старшую дочь, кипели настоящие страсти.
"Мне не хотелось жить, когда мы ссорились", – рассказал Отар в ютуб-шоу "Точки NadИ".
При этом ведущий признался, что все еще надеется встретить любовь всей своей жизни. Конечно, ситуацию осложняет то, что с возрастом он стал более придирчив к людям, и ему трудно сойтись с кем бы то ни было. Но Кушанашвили все же верит, что есть еще порох в пороховницах.
"Мне кажется, я способен сойти с ума еще не раз", – сказал он.
В отличие от женщин, с собственными детьми Отар Кушанашвили не смог выстроить нормальных отношений. Он надеется, что когда его чада повзрослеют, они все поймут сами и смогут найти с папой общий язык.
О своем будущем ведущий говорит с уверенностью. Он видит его спокойным и закрытым. При этом Отар Кушанашвили называет точную дату ухода на пенсию – 22 июня 2030 года.
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