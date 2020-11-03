"Финал моей игры": бывшему мужу после расставания с Гагариной понадобилась помощь психоаналитика

Дмитрий Исхаков тяжело переживает расставание с Полиной Гагариной. Фотограф сделал откровенное признание.

Мужчину насторожило то, что в последнее время он стал много оправдываться. В своем инстаграм-аккаунте он поразмышлял на тему того, для чего он пишет стихи. При этом экс-супруг певицы посетовал, что данный пост похож на оправдание, а это нездоровое поведение.

Дмитрий Исхаков признался, что из-за этого задумывается о походе к психоаналитику. Фотограф отметил, что поэзию воспринимает как игру в слова. А публикует в своем микроблоге – для закрепления результата. "Это как финал моей игры", – поделился бывший избранник Полины Гагариной.

Напомним, звездная пара объявила о разводе минувшим летом. Однако слухи о том, что в семье исполнительницы и фотографа появился разлад, появились еще осенью прошлого года.

Влюбленные познакомились на одной из фотосъемок в 2013 году. Их роман развивался стремительно, и в тот же год Дмитрий сделал предложение руки и сердца певице. Разрыв отношений с Полиной Гагариной мужчине дался болезненно. В августе фотограф заявил, что после расставания он вряд ли снова женится.

При этом Дмитрия Исхакова уже заподозрили в новом романе. Его увидели в Ботаническом саду на ВДНХ в компании молодой девушки с ребенком.

Как писали "Дни.ру", в сентябре 2014 года Полина Гагарина и фотограф расписались в Москве. Свадьбу они сыграли на Сейшелах. 26 апреля 2017 года певица родила мужу дочь Мию.