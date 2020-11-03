Известный актер с болью вспомнил разрушенный брак: Во многом был виноват

Накануне Андрей Соколов стал новым гостем шоу "Судьба человека". В эфире программы актер рассказал о неудачном браке и вспомнил громкие романы.

Артист женился на модели по имени Ольга, когда ему было под 50. Девушка была младше знаменитости на 26 лет, но тогда разница в возрасте влюбленных не смущала. У пары родилась дочь София, но брак продержался недолго – в 2015 году семья распалась.

В эфире шоу "Судьба человека" Андрей Соколов признался, что был виноват во многом, именно из-за него союз развалился. Наладить отношения с бывшей женой долго не получалось, но в итоге паре удалось прийти к консенсусу – ради ребенка.

"Не перейти черту и не стать врагами удалось даже после развода", – отметил актер. По словам знаменитости, в какой-то момент просто пришло осознание, что нужно сохранить хорошее общение, иначе это отразится на дочери. По словам актера, сейчас он одинок.

Стоит отметить, что бывшая жена в одном из интервью рассказала, что семья распалась из-за постоянных измен Андрея Соколова. В какой-то момент девушка устала терпеть предательство, поэтому подала на развод.

В свое время актер крутил роман с Верой Сотниковой – их пара была одной из самых ярких в 90-е. Правда, до свадьбы так дело и не дошло. В эфире шоу "Судьба человека" артистка как-то признавалась, что была безумно влюблена в Андрея Соколова. Она до сих пор не понимает, почему у них не сложились отношения.

В беседе с Борисом Корчевниковым знаменитость не стала углубляться в подробности романа с Верой Сотниковой. По словам актера, его бывшая пассия – мудрая и замечательная женщина.